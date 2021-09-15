«Единая Россия» и Правительство обеспечили ускоренную социальную газификацию

86

Буквально на днях появилась возможность подать заявку на участие в программе социальной газификации на портале Госуслуг. Еще раньше — в отделениях МФЦ, в абонентских пунктах «Газпром межрегионгаз» и сайтах операторов газификации, отметил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в ходе заседания штаба по газификации с участием заместителя председателя Правительства Александра Новака и регионов.

«В ряде регионов заработали мобильные офисы для подачи заявок и разъяснения любых вопросов, связанных с участием в программе. Этот опыт очень правильный, поскольку экономит людям силы и время. Призываю все регионы брать его на вооружение», — сказал он.

Андрей Турчак подчеркнул, что сейчас необходимо вести информационную работу на местах, помогать людям, индивидуально подходить к каждой семье. «Единая Россия» во всех регионах закрепит представителей депутатского корпуса, которые будут нести личную ответственность за реализацию программы в своих населенных пунктах», — сказал он.

Секретарь Генсовета партии добавил также, что поскольку для некоторых категорий граждан — многодетные семьи, пенсионеры — даже минимальная стоимость котла и прокладки сетей по участку неподъемна, более чем в 30 регионах предусмотрены адресные меры поддержки таких семей. Это субсидии, сертификаты, льготные кредиты на приобретение газового оборудования.

«Я призываю в оставшихся регионах, не откладывая, принимать решения по поддержке льготников. Эту работу надо синхронизировать и с подготовкой ваших бюджетов. Президент Владимир Путин на совещании с Правительством и «Единой Россией» поручил внимательно следить за ценами на оборудование», — сказал он.

В свою очередь вице-премьер правительства Александр Новак отметил, что депутаты «Единой России» и Правительство сделали все необходимое для ускоренной газификации, указав, что на данный момент в рамках социальной программы уже подключено к газу более 9 тысяч домовладений. Всего поступило уже 280 тысяч заявок на участие в программе.

«Нормативная база для ускоренной газификации утверждена. Была проделана большая работа совместно с коллегами из партии, из газоснабжающей организации и регионов. Вся работа была организована, начиная с апреля», — сказал он.

Александр Новак также поддержал еще одно предложение «Единой России» — привлечь частные газопроводы к программе социальной газификации. С инициативой выступил губернатор Московской области, член Бюро Высшего Совета партии Андрей Воробьев. По его словам, в одной только Московской области таких газопроводов 20%, а это значит, что не будет возможности провести газ до дома и не существует порядка компенсации за работы.

Со своей стороны, Андрей Турчак подчеркнул, что для решения вопроса «Единая Россия» в конце сентября внесет поправки в законодательство. «Фракция «Единой России» внесет поправки и обеспечит их оперативное принятие», — заключил он.

Текущий уровень газификации Самарской области составляет 99,4%. Регион находится на четвертом месте среди других субъектов РФ по этому показателю. Пока без газа остаются 174 населенных пункта, в каждом из которых от 10 до 100 участков.

Депутат Самарской Губернской думы, председатель комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Андрей Кислов («Единая Россия») считает, что четкий план по бесплатной газификации снимет имеющиеся сейчас ограничения для владельцев домов.

«Я занимаюсь вопросами газификации более 20 лет – и в качестве руководителя «Межрегионгаза», и в качестве депутата. На сегодняшний день наш регион газифицирован более чем на 99%. Тем не менее, на территориях еще сохраняются локальные проблемные вопросы, касающиеся газификации частных домохозяйств. Уверен, что эти люди в самое ближайшее время смогут решить свою насущную проблему – в этом нуждаются около 1,7 тыс. домовладений области», - отметил депутат.

11 июня Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в Послании. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит «Газпром», в 12 регионах — крупная региональная компания, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"