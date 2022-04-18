«Единая Россия» и «Почта России» создали штабы для контроля за модернизацией почтовых отделений по всей стране

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«Единая Россия» и «Почта России» создали региональные штабы, которые будут контролировать ход модернизации почтовых отделений по всей стране. Федеральный штаб создан в Министерстве цифрового развития. До 2025 года будет обновлено 25 тысяч отделений, напомнил руководитель направления народной программы партии «Государство для человека», глава думского комитета по информации Александр Хинштейн на совещании с гендиректором «Почты России» Максимом Акимовым, представителями министерств и региональными отделениями «Единой России».

«Почта – это важнейший социальный партнер для партии. Она обслуживает около 30 млн жителей сельских территорий и предоставляет базовый набор социальных и государственных услуг – здесь можно оформить справки, документы, получить денежные переводы, оплатить связь. Ранее не финансировались ни ремонты, ни модернизации. «Единая Россия» обратилась к Президенту с инициативой о поддержке сети отделений почтовой связи, на последнем Съезде партии он это предложение поддержал», - сообщил Александр Хинштейн.

В свою очередь Максим Акимов поблагодарил «Единую Россию» за поддержку в реализации проекта и контроль за подготовкой заявок и проведением торгов с подрядчиками.

«Мы на всех этапах получаем полную поддержку, проект находится на контроле региональных отделений партии. Если где-то возникают коммуникационные сбои, они оперативно исправляются губернаторами», - подчеркнул он.

Большинство почтовых отделений, которые будут отремонтированы в 2022 году, расположены в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье. В последующие два года масштабная модернизация затронет Поволжские регионы, где у «Почты России» самая разветвленная сеть.

В дополнение к традиционным почтовым услугам в отделениях появится возможность для продажи лекарств, либо в аптечном пункте на территории отделения, либо через интернет-заказ. Также во многих обновленных отделениях почты можно будет получать государственные и муниципальные услуги и юридически значимые сообщения.

«Мы заинтересованы чтобы проект работал максимально эффективно. В сельской местности живут миллионы наших избирателей. И модернизация почтовых отделений является поручением Президента и одним из пунктов нашей народной программы», - заключил Александр Хинштейн.

Напомним, развитие «Почты России» и её региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России». 13 сентября Президент Владимир Путин по итогам второго этапа Съезда партии дал Правительству поручение предусмотреть средства на докапитализацию АО «Почта России». 1 декабря Кабмину РФ глава государства поручил обеспечить планомерную модернизацию в 2022-2025 годах 25 160 почтовых отделений на селе, а также в отдаленных и труднодоступных местностях. Их не только отремонтируют, но и заменят в случаях, когда ремонт провести невозможно. Для этого будут использовать быстровозводимые конструкции.

Очень важным событием для Самарской губернии стало создание крупного логистического центра в Преображенке, открытие которого позволит создать более 500 новых рабочих мест. В Самаре "Почта России" планирует открыть единый федеральный кол-центр поддержки клиентов «Почты России» площадью 3000 квадратных метров, он появится в Самаре до конца 2022 года.

Александр Хинштейн отметил, что инициативу о создании в Самаре федерального кол-центра, другие решения очень важно реализовывать на территории региона:» Самарская область является хорошим примером коллаборации между Почтой и всеми органами власти. Я очень рад тому, что у нас это получается. Как член профильного комитета, как член совета директоров "Почты России" я, конечно, стараюсь максимально вовлекать нашего крупнейшего оператора в работу на территории региона и в создание новых рабочих мест. Очень приятно, что наши инициативы находят поддержку».

Напомним, что в Самаре «Почта России» также займется реставрацией старинного особняка Неронова. Он находится на пересечении улиц Алексея Толстого и Пионерской. Решение о реставрации приняли после того, как глава региона, секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров, депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн и гендиректор "Почты России" Максим Акимов осмотрели здание. После реконструкции в здании разместят современное почтовое отделение, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"