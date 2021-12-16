«Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах штабы по контролю за капремонтом школ

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Вопросы организации капремонта школ обсудили участники I Всероссийского родительского форума, который «Единая Россия» провела вместе с Минпросвещения. Участниками дискуссии стали около тысячи родителей из 85 регионов страны.

Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, капремонт школ, который включен в народную программу «Единой России», в январе 2022 года стартует по всей стране.

«По поручению Президента в 2022-2023 годах необходимо провести капитальный ремонт в не менее чем трех тысячах общеобразовательных учреждений. Объем беспрецедентный», - сообщил он.

При этом, с одной стороны, необходимо, чтобы подрядные организации качественно выполнили работу, а с другой – привлечь к контролю за этой работой общественность, сделать проект максимально открытым.

«Очень важен вопрос с подвозом детей, чтобы не нарушен был образовательный процесс. А когда будут планироваться дизайнерские решения, участвовать в обсуждении этих решений должны сами школьники и учителя», - добавил он.

Ход реализации программы капремонта школ будут контролировать депутаты всех уровней от «Единой России» и сенаторы. Список ответственных передадут в Минпросвещения, заявила координатор партпроекта «Новая школа», первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова.

«Депутаты будут постоянно на связи непосредственно на территориях. Вместе с координаторами партпроекта «Новая школа» и региональными органами власти будут анализировать ход работ. По возможности за объектами будет вестись онлайн-видеонаблюдение», - указала она.

Нести ответственность за подачу заявок на участие в программе капремонта должны чиновники, которые профессионально этим занимаются, заявила в ходе обсуждения глава комитета Госдумы по просвещению, федеральный координатор партпроекта «Культура малой Родины» Ольга Казакова.

«Не все школы были готовы к тому, чтобы правильно заполнить заявки. Когда мы с вами говорим о бюрократической нагрузке на учителей, мы полностью уверены, что в этой части в наших силах ее снизить. Мы просим Минпросвещения внимательно посмотреть на заявочную кампанию от регионов, в том числе в свете снижения ответственности учителей и повышения – чиновников», - сказала она.

Об инициативах, которые планируется реализовать в школах, рассказали представители из регионов. В частности, они предлагают предусмотреть в отремонтированных школах создание особых образовательных пространств, имеющих воспитательное значение. Например, тематических пространств о Великой Отечественной войне, об истории родного края. Обязательны зоны обучения безопасности.

Также прозвучало предложение составить реестр образовательных учреждений, у которых заканчивается срок гарантийного обслуживания, чтобы призвать к ответу недобросовестных подрядчиков. В числе других инициатив – привлечение родительских комитетов к составлению заявок еще до начала ремонта школ, а к оснащению в школах спортивных объектов – представителей профессионального спортивного сообщества.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент поручил на Съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии. В ходе заседания Президиума Госсовета Владимир Путин сообщил, что по предложению руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой программу капремонта школ решено сделать комплексной — не только ремонт зданий и помещений, но и их внутреннее оснащение и обеспечение современным оборудованием. В конце июля «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из 7200 школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приемки в регионах будут отслеживать рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с министерством и родительским сообществом.

По данным регионального Министерства образования подготовлена заявка на капитальный ремонт 21 школы для участия в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета, из этой заявки 33% – это городские школы.

В Самарской области только за последние три года ввели в систему образования 40 зданий детских садов (до конца года введут еще 10) и 9 школ. Одна из них – на Пятой просеке в Самаре – построена и оборудована в рекордные сроки.

«Вопрос строительства и капитального ремонта школ важен для всех нас, родителей и педагогов. Сложилась такая ситуация, что детей больше, чем школы и детские сады могут реально вместить. Есть необходимость в создании и увеличении полноценных новых места и в детских садах, и в школах», - отметила председатель родительского собрания Западного образовательного округа Самарской области Екатерина Ермолаева, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"