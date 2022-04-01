Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров в прямом эфире ответил на актуальные вопросы, которые волнуют жителей губернии.
Дмитрий Азаров о масочном режиме: меры предосторожности соблюдать по-прежнему необходимо
Доля российских городов с благоприятной средой выросла на 10% за год.
Подведены итоги оценки качества городской среды для 1117 российских городов
Подписи под документом поставили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и председатель республиканского объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.
«Единая Россия» и «Белая Русь» подписали соглашение о сотрудничестве
В Самаре обсудили ход подготовки к весенним полевым работам и риски, связанные с введением несправедливых санкций в отношении России.
Дмитрий Азаров поручил ввести в оборот 110 тысяч гектаров неиспользуемой пашни
Все контракты, которые были заключены на поставки в аптеки лекарственных препаратов отечественного и импортного производства, поставщиками исполняются.
Ситуация на рынке лекарств в Самарской области стабильная
Обеспечение стабильной работы предприятий в условиях западных санкций – вопрос номер один на повестке регионального Правительства.
В Правительстве региона обсудили меры поддержки производителей автокомпонентов
В регионе принимают дополнительные меры по защите прав работников предприятий и поддержке занятости.
Виктор Кудряшов провел заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений
На спектакли, отмеченные значком, доступны билеты по Пушкинской карте.
Театр "Самарская площадь": афиша на май
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.41
-0.68
EUR 92.49
-1.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Единая Россия» и «Белая Русь» подписали соглашение о сотрудничестве

1 апреля 2022 19:08
96
Подписи под документом поставили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и председатель республиканского объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.

Подписи под документом в преддверии Дня единения народов России и Беларуси поставили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и председатель республиканского объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько.

Наше взаимодействие — прекрасный пример того, на каких принципах отношения должны строиться между соседними странами, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» в ходе подписания документа. 

«Мы помогаем друг другу поступательно развиваться и поддерживать социально-экономическую стабильность. Непростые времена общей истории сплотили российский и белорусский народы, закалили наше единство. Мы столкнулись с колоссальным политическим и санкционным давлением со стороны коллективного Запада. В нынешних условиях мы должны еще больше сплотиться и направить дополнительные усилия на укрепление суверенитетов, обеспечение экономической безопасности наших государств. Уверен, что подписание соглашения о взаимодействии откроет новую страницу в истории наших отношений, послужит основой для скоординированной работы в интересах наших народов», — сказал он. 

Андрей Турчак также отметил важность участия «Единой России» и «Белой Руси» в реализации 28 союзных программ по интеграции. 

В свою очередь, Геннадий Давыдько отметил значимость экономической интеграции двух государств. 

«Очень важно, что на это есть полная решимость и политическая воля наших лидеров. Развиваются совместные проекты во всех сферах деятельности. Очень хорошо, что президенты, правительства и промышленные организации сотрудничают, но очень важно и то, что дружат народы», — сказал он. 

Напомним, 24 июня 2019 года состоялось подписание протокола о консультациях между «Единой Россией» и РОО «Белая Русь». Теперь сотрудничество закреплено подписанием соглашения, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре обсудили ход подготовки к весенним полевым работам и риски, связанные с введением несправедливых санкций в отношении России.
1 апреля 2022  18:44
Дмитрий Азаров поручил ввести в оборот 110 тысяч гектаров неиспользуемой пашни
101
В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида
1 апреля 2022  13:36
В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида
236
Самарцам: телефон горячей линии военного комиссариата по старту ежегодной призывной кампании
1 апреля 2022  12:16
Самарцам: телефон горячей линии военного комиссариата по старту ежегодной призывной кампании
237
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
1 апреля 2022  11:29
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
240
1 апреля в Самаре традиционно стартует месячник по благоустройству
1 апреля 2022  10:49
1 апреля в Самаре традиционно стартует месячник по благоустройству
580
Весь список