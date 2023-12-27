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«Единая Россия» доставила более 82 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы и на фронт

27 декабря 2023 11:56
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«Единая Россия» доставила более 82 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы и на фронт
В гуманитарной миссии принимают участие отделения партии, общественные приёмные, представители бизнеса, НКО и жители регионов по всей стране.
 

Работа «Единой России» по помощи новым регионам и фронту продолжается в круглосуточном режиме, подчеркнула глава штаба по гуманитарному сотрудничеству, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

«Привозим жителям лекарства, продукты, одежду, стройматериалы и многое другое. Вместе с партнёрами – Минздравом, ФМБА, Минпросвещения, Минобороны, фондом «Своих не бросаем», движением «Здоровое Отечество», ОАО «РЖД» вывезли на лечение более 700 детей», – отметила она на заседании штаба.

Волонтёры помогают жителям прифронтовых районов, выполняют адресные заявки на доставку продуктов и лекарств, уделяют особое внимание одиноким людям и многодетным семьям.

«Недавно 10 тонн продуктов и предметов первой необходимости доставили в Энергодар. В самом городе работа выстроена, а прифронтовым сёлам необходима гуманитарная поддержка. В Мариуполе МГЕР запустила проект по доставке горячего питания одиноким маломобильным гражданам», – пояснила Анна Кузнецова.

При поддержке «Единой России» и фонда «Дороги жизни» в сиротских учреждениях реализуется проект «Я с тобой». Его партия запустила в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях и распространила на 13 регионов. Врачи посетили 18 учреждений, осмотрели более 800 детей. Несколько десятков – направили на лечение в федеральные клиники.

Анна Кузнецова отметила, что по народной программе «Единой России» и при поддержке регионов-шефов в новых регионах восстанавливается мирная жизнь: идёт строительство жилья и соцобъектов, решаются вопросы образования, выстраивается система здравоохранения.

«Поставки лекарств налажены, в больницах появляется современное оборудование. Гуманитарный штаб партии привозит дополнительную технику. Дефицит врачей частично компенсируется за счёт организации выездов докторов и специалистов. Проведена работа по диспансеризации и маршрутизации детей, требующих особого подхода в лечении», – уточнила Анна Кузнецова.

Активно участвуют в гуманитарной миссии волонтёры «Молодой Гвардии». Они постоянно работают в больнице интенсивного лечения Мариуполя, военном госпитале Луганска, больнице им. Калинина в Донецке. С сентября 2023 года на территории Херсонской области стартовал педагогический десант МГЕР. Активисты открыли футбольную школу им. Андрея Соломатина на территории Мариуполя, бесплатную секцию по самбо в Шахтёрске.

Под патронажем гуманитарного штаба партии находится порядка 10 тысяч семей беженцев в Белгородской области, а также волонтёры развозят продукты в прифронтовые села Харьковской области.

Анна Кузнецова поблагодарила всех, кто содействует партии в гуманитарной работе.

«Волонтёры «Молодой Гвардии» сражаются на передовой, помогают ухаживать за ранеными в госпиталях, поддерживают одиноких и маломобильных граждан, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Всестороннюю поддержку штабу оказывает МЧС России. Сотрудники ведомства работают в самых непростых условиях. Движение «Здоровое Отечество» открывает спортплощадки в городах Донбасса, оказывает большую помощь детям. Фонд «Своих не бросаем» помогает военнослужащим, организует реабилитацию детей из новых регионов. Спасибо всем, кто помогает», – добавила глава гуманитарного штаба.

«Более сотни наших добровольцев в 2023 году выезжали на помощь новым регионам, ребята помогали налаживать мирную жизнь, работали в центрах гуманитарной помощи «Единой России».  Партией за этот год отправлено более 100 гуманитарных конвоев «за ленточку» и в новые регионы. На передовой остаются наши депутаты и партийцы, за этот год в зоне СВО побывали в качестве волонтеров 85 активистов МГЕР. Наши добровольцы активно работают в тылу, чтобы поддержать наших ребят на фронте, и привлекают инициативных неравнодушных жителей и целые организации: плетут масксети, изготавливают блиндажные свечи, шьют и вяжут для наших.

На подшефной территории - в Снежном (ДНР) продолжают работы по восстановлению и строительству социальной инфрастуктуры наши специалисты: врачи, дорожники, коммунальщики, строители. Модернизированы и заново отстроены более 82 объектов, в числе которых школы, музей, поликлиники.

Буквально на днях двое самарских волонтёров отправились в город Энергодар Запорожской области с гуманитарной миссией: ребята помогут организовать досуг детей из новых регионов в зимние каникулы», - рассказал руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в регионе Антон Родионов.

Отметим, что замглавы МЧС, генерал-полковник Виктор Яцуценко поблагодарил «Единую Россию» за особый вклад в работу по сбору гуманитарных грузов по всей стране. «В тесном контакте с вами мы успешно выполняем задачу, поставленную Президентом», – подчеркнул замминистра.

Теги: Единая Россия

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