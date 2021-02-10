«Единая Россия» добилась принятия во втором чтении законопроекта о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

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Он был разработан по инициативе партии.

Норма будет действовать в отношении несовершеннолетних без сопровождения, отметил координатор партпроекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский («Единая Россия»). Изменения вносятся в Устав автотранспорта и городского наземного электрического транспорта и закрепляет действующие в регионах ограничения на федеральном уровне

«Единая Россия» последовательно выступала за фиксацию в федеральном законодательстве допустимых мер воздействия в отношении несовершеннолетних безбилетников, следующих без сопровождения взрослых. Мы в рамках партпроекта «Безопасные дороги» первыми подняли эту тему и договорились с Правительством о том, что оно вносит поправки в Госдуму, а «Единая Россия» берет на себя обеспечение их принятия», – отметил Владимир Афонский.

Региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» Алексей Степанов всегда одним из первых реагировал на подобные инциденты. В прошлом году такие вопиющие случаи стали предметом серьезного разбирательства в Сызрани и Октябрьске вплоть до прокурорской проверки деятельности автотранспортного предприятия.

«Я рад, что наши общие усилия привели к столь быстрому результату. Мы не можем позволить себе подвергать опасности жизни наших детей. Непозволительно, особенно при неблагоприятных погодных условиях, высаживать детей из общественного транспорта, даже если выясняется, что их проезд не оплачен. Подобная практика приводит к тому, что под угрозу ставятся не только жизни детей, но и безопасность других участников дорожного движения. Ведь много примеров того, что детей не только высаживали из общественного транспорта, но и делали это вне остановочных пунктов», - отметил координатор партпроекта в Самарской области Алексей Степанов.

Напомним, «Единая Россия» неоднократно заявляла о том, что высадка несовершеннолетних безбилетников должна быть запрещена повсеместно. В ряде регионов в 2019 и 2020 году по инициативе партии были приняты соответствующие законы или регламенты, которые прямо запрещали высаживать детей из транспорта. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни – нередко в темноте и на морозе – из-за того, что не имели возможности оплатить проезд.