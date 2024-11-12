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«Единая Россия» дала старт благотворительной акции «Коробка храбрости»

12 ноября 2024 16:59
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Игрушки, конструкторы, книжки и другие подарки, которые передадут в медицинские учреждения активисты и сторонники партии, помогут детям легче переносить сложное лечение.

Партийная акция «Коробка храбрости» проводится «Единой Россией» уже в 12-й раз и охватывает региональные исполкомы по всей стране.

«Ежегодно количество людей, готовых поддержать нашу партийную «Коробку храбрости», увеличивается. В прошлом году участниками акции стали свыше 100 тысяч человек. Сотни тысяч непростых медицинских процедур прошли спокойнее, а маленькие герои получили награду за свою храбрость. В этом году снова во всех региональных исполкомах партии, штабах общественной поддержки «Единой России» организованы пункты сбора. До 5 декабря в них можно принести всё, что может порадовать детей», - сказал врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Все подарки передадут в региональные и федеральные медицинские центры и хосписы, сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

«Мы собираем игрушки, чтобы поддержать детей, проходящих сложное болезненное лечение. Даже взрослым это непросто, а для детей – настоящий подвиг. Акция поможет поднять им настроение и быстрее стать здоровыми. Приглашаем всех помочь», – сказала она.

По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке.

Сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнёрских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Также подарки можно приносить в местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки «Единой России».

В 2023 году в акции приняли участие свыше 105 тысяч активистов, собрали более 350 тысяч подарков.

Самарская область принимает участие во всероссийской акции «Коробка храбрости» с 2019 года.  В этот раз точкой сбора станет Штаб общественной поддержки «Единой России» и местные отделения партии по всему региону.  Подарки получат юные пациенты Самарской детской городской больницы им. Ивановой, специализированные отделения Областной больницы имени Середавина и детские больницы региона, рассказал председатель регионального совета сторонников партии Сергей Андриянов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

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Теги: Единая Россия Самара

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