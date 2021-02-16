«Единая Россия» будет добиваться сокращения сроков и стоимости газификации регионов

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Вопрос бесплатного для потребителей подключения к газораспределительным сетям партия прорабатывает с «Газпромом» и Правительством.

Для выполнения поручения Президента Владимира Путина — поэтапно завершить газификацию к 2030 году — необходимо действовать по нескольким направлениям. В первую очередь — создать единого регионального оператора газификации, заявил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе обсуждения, которое прошло на площадке партии 15 февраля. В нем приняли участие представители Правительства и «Газпрома».

Помимо значительного удешевления стоимости подведения газа для потребителей создание такого оператора устранит проблему «последней мили» — когда дом не подключают к сетям, проходящим по границе, из-за путаницы в том, кто должен это делать. Кроме того, оператор будет помогать людям в оформлении документов, что вдвое сократит сроки подключения к газу.

«Можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом — включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию. В том числе, через удобные для граждан форматы — МФЦ и портал Госуслуг», — сказал Дмитрий Медведев.

Для удобства людей и ускорения всех процедур должно быть скорректировано законодательство — градостроительное, земельное и лесное, сообщил Председатель «Единой России». Изменения уже предусмотрены в проекте «дорожной карты», которую Минэнерго разработало совместно с партией.

«Сейчас для размещения объектов трубопроводного транспорта и автономной газификации нужно менять вид разрешенного использования земельных участков. Эта процедура занимает очень много времени. Существующие регламенты нужно оптимизировать, чтобы ускорить газификацию регионов», — отметил Дмитрий Медведев.

В регионах идею создания единого оператора поддержали. Губернаторы уверены - он синхронизирует действия всех участников процесса и стимулирует представителей отрасли вкладывать средства в решение проблемы газификации. Предложение одобрили в Минэнерго и в «Газпроме» — председатель правления компании Алексей Миллер заявил, что появление единого регоператора на 30% уменьшит стоимость финального подключения домовладений к газу.

Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» совместно с Правительством и «Газпромом» обобщит все предложения – в дальнейшем их могут рассмотреть на заседании Госсовета. Кроме того, Председатель партии поручил фракции «Единой России» в Госдуме законодательно обеспечить реализацию всех инициатив.

«Люди ждут того, что страна будет газифицирована полностью. Цель важная и хорошо понятная. Мы должны в установленные поручением Президента сроки провести завершение газификации нашей страны», — заключил Дмитрий Медведев.

«Сегодня наш регион занимает одну из лидирующих позиций в стране по уровню газификации территорий природным газом — 94,44%. В рамках действующей региональной программы газификации планируется строительство 2-х газораспределительных станций, более 300 километров газопроводов высокого, среднего и низкого давления. В 2021 году планируется освоить инвестиционную программу на сумму 710,3 млн. рублей. Рассчитываем, что к концу 2024 года уровень газификации населения достигнет 94, 64 %», — прокомментировал руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин.

В связи с увеличением объемов жилищного строительства, в том числе индивидуального, объем средств по строительству и реконструкции газораспределительных сетей оценивается в 4,8 млрд. рублей. Ежегодный прирост потребности в финансовых ресурсах на мероприятия по газификации в регионе оценивается в 150 – 230 млн. рублей, отмечает руководитель самарских единороссов в региональном парламенте.

Напомним, в августе 2020 года «Единая Россия» провела обсуждение вопросов газификации регионов. Партия предложила механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям, возложив затраты на эти цели на «Газпром». Реализация предложенных мер должна привести к тому, что к концу 2024 года будут газифицированы более 90% населенных пунктов.