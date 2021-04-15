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«Единая Россия» будет добиваться бесплатного подключения жителей к газу – партия направит свои предложения Президенту

15 апреля 2021 18:21
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В регионах может появиться единый оператор газификации, который упростит процедуру подключения к сетям.

С просьбой решить вопрос завышенных цен на подключение к газу обратились жители деревни Грузины в Тверской области в ходе рабочей поездки врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрия Кобылкина. Сейчас стоимость услуги зачастую не по карману людям. 

«Мы хотели попросить вас, чтобы вы обратились с инициативой к Президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы подключение газа [сделали] бесплатным», — сказала одна из местных жительниц.

 «Единая Россия» получает похожие обращения от жителей большинства регионов страны, отметил Дмитрий Кобылкин. 

«Мы обратимся к главе государства для того, чтобы решить этот вопрос. Подключение должно быть максимально разгруженным для человека. Это нужно сделать за счет средств государства. Это будет правильно», — сказал врио замсекретаря Генсовета «Единой России».

Дмитрий Кобылкин напомнил, что партия ранее уже предлагала механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям с возложением затрат на эти цели на «Газпром». 

Напомним, что в декабре 2020 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер  подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период с 2021 по 2025 годы, в рамках которого предусмотрено увеличение инвестиций в 5,5 раз. Общий объем запланированных инвестиций «Газпрома» на газификацию Самарской области в этот период составит 3,832 млрд рублей.

Планируется провести техническое перевооружение девяти газораспределительных станций, будут построены межпоселковые газопроводы и два газопровода-отвода с газораспределительными станциями. В результате реализации пятилетней программы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Самарской области.

В результате появятся возможности для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Волжском и Сергиевском районах, городском округе Самара. Среди них — резиденты развивающегося индустриального парка «Преображенка» и строящийся микрорайон «Южный город». Будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах. 

В том числе правительство области обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 1,7 тыс. домовладений, семи котельных и предприятий. 

Отметим, что уровень газификации в Самарской области по состоянию на 1 января 2020 года составил 99,4%, в том числе городов — 99,1%, сельской местности — 99,5%. 

Для того, чтобы выполнить поручение Владимира Путина и поэтапно завершить газификацию к 2030 году, необходимо также законодательно закрепить создание в стране единого регионального оператора в этой сфере — об этом ранее заявил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Оператор должен будет помогать людям в оформлении документов и комплексных договоров по принципу «одного окна»  — их можно будет заключить в том числе через МФЦ и Госуслуги. Это вдвое сократит сроки подключения, передает пресс-служба Самарского реготделения партии "Единая Россия".

 

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