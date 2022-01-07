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Двенадцать Ил-76 и Ан-124 вылетели в Казахстан для доставки миротворцев ОДКБ

7 января 2022 21:01
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До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.

Двенадцать Ил-76 и Ан-124 вылетели в Казахстан для доставки военных и техники ВДВ из состава миротворцев ОДКБ на аэродромы Алма-Аты и Жетыген, сообщила пресс-служба Минобороны России, передает РИА Новости.

"Двенадцать российских военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ан-124 произвели вылет с подмосковного аэродрома Чкаловский для оперативной доставки военнослужащих и техники ВДВ на аэродромы Алматы и Жетыген Республики Казахстан", — отметили в ведомстве.

Минобороны добавило, что военных Таджикистана в Казахстан также доставляют российские самолеты — Ил-76 уже вылетел с аэродрома Гиссар.

О военной помощи на фоне волнений в стране попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ) решила направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, в их состав войдут военные из Киргизии, Армении, России, Белоруссии и Таджикистана. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.

Как сообщалось ранее, руководит действиями объединенной группировки командующий российскими Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, власти зачищают площади от зачинщиков акций.

 

Фото:   РИА Новости    

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