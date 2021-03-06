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Два льготных ж/д билета в год предложили предоставлять пенсионерам в Госдуме

6 марта 2021 15:03
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С предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

С предложением предоставить право на два льготных билета в год на поезда дальнего следования для пенсионеров выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, передает RT.

Сухарев отметил, что многие пенсионеры имеют родственников, проживающих в отдалённых регионах, и для их посещения вынуждены тратить на билеты туда и обратно сумму, соразмерную своей пенсии или даже превышающую её.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников, а именно предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты при наличии билетов», — отметил депутат.

 

Фото:   pexels

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