Дуда признал высокую вероятность, что упавшая в Польше ракета принадлежала ПВО Украины

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Президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая на территорию страны ракета, скорее всего, принадлежала ПВО Украины, сообщает РИА Новости.



"Украинская ПВО запускала ракеты в разных направлениях. Высока вероятность, что одна из этих ракет упала на территории Польши. Предварительный осмотр места происшествия указывает на то, что там не дошло до классического взрыва ракеты, а это был результат просто падения этой ракеты", — пояснил он.

"Вероятнее всего, это была ракета российского производства, произведенная в 70-е годы, типа С-300", — сказал политик.

Дуда подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что это была преднамеренная атака на Польшу.

Также он подчеркнул, что Варшава не может представить подтверждения запуска этой ракеты российскими войсками.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что, по предварительным данным, ракета действительно принадлежала украинской ПВО.

Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.

При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.

В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — это провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.

В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.

Фото: AP Photo / Michal Dyjuk / РИА Новости