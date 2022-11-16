Дуда признал высокую вероятность, что упавшая в Польше ракета принадлежала ПВО Украины

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники территориального ОВД уже ведут прием граждан в отремонтированных помещениях, где созданы комфортные условия для работы и обслуживания посетителей.
В Челно-Вершинском районе после капитального ремонта открылось здание миграционного пункта
Ракета-носитель Space Launch System, осуществляющая миссию «Артемида 1», успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
NASA осуществило запуск беспилотного космического корабля «Орион» на орбиту спутника Земли
Путин также поддержал предложение по расширению механизма внесудебного банкротства граждан.
Путин: банки легко дают пенсионерам небольшие кредиты и превращают их в вечных должников
МВД задержало замглавы Херсонской области Губареву по делу об экономическом преступлении
Иммунизацию уже прошли более 1 миллиона 356 тысяч жителей.
В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа
На своих личных страницах и стенах сообществ в социальной сети «Вконтакте» участники публиковали кадры и цитаты, которые, по их мнению, раскрывали тему «инклюзии».
В Самаре подвели итоги фотоконкурса «Россия — страна безграничных возможностей
Все участники акции получат списание пеней при их наличии и возможность выиграть сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов.
«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет акцию «В Новый год - без долгов и с подарками!»
Члены регионального кабинета министров заслушали доклады коллег из молодежного правительства, работающих по направлениям «Культура», «Образование и наука», «Молодежная политика».
На заседании областного Правительства о своей работе рассказали министры молодежного правительства
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.31
-0.09
EUR 62.63
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дуда признал высокую вероятность, что упавшая в Польше ракета принадлежала ПВО Украины

16 ноября 2022 16:59
176
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что, по предварительным данным, ракета действительно принадлежала украинской ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая на территорию страны ракета, скорее всего, принадлежала ПВО Украины, сообщает РИА Новости.

"Украинская ПВО запускала ракеты в разных направлениях. Высока вероятность, что одна из этих ракет упала на территории Польши. Предварительный осмотр места происшествия указывает на то, что там не дошло до классического взрыва ракеты, а это был результат просто падения этой ракеты", — пояснил он.

"Вероятнее всего, это была ракета российского производства, произведенная в 70-е годы, типа С-300", — сказал политик.

Дуда подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что это была преднамеренная атака на Польшу.

Также он подчеркнул, что Варшава не может представить подтверждения запуска этой ракеты российскими войсками.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что, по предварительным данным, ракета действительно принадлежала украинской ПВО.

Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.

При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора, которая предусматривает проведение консультаций в случае угрозы для одного из членов альянса.

В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы — это провокация. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7 и НАТО, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.

В Кремле назвали обвинения в адрес России в причастности к инциденту примером очередной истеричной оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных.

 

Фото:   AP Photo / Michal Dyjuk / РИА Новости

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«ОДК-Кузнецов» – это старейшее российское предприятие строительной отрасли, известное во всем мире.
16 ноября 2022  18:06
Юбилей без отрыва от производства: завод «ОДК-Кузнецов» отмечает 110-летие
193
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
16 ноября 2022  13:50
Студенты из Самары работают над проектами реставрации исторического здания гостиницы «Националь»
236
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
15 ноября 2022  12:21
97 молодых и социальных предпринимателей Самарской области получили гранты до 500 тысяч рублей
321
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
15 ноября 2022  12:06
Самарская область выбирает: стартовало общественное голосование юбилейной XV областной акции «Народное признание»
658
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
15 ноября 2022  11:55
Водителей Самарской области предупреждают о снегопадах
365
Весь список