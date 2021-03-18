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Добывать пресную воду для Крыма собираются под Азовским морем

18 марта 2021 23:02
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Первые пресноводные скважины на дне Азовского моря, как ожидается, начнут бурить в апреле 2021 года.

Первые пресноводные скважины на дне Азовского моря, как ожидается, начнут бурить в апреле 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, его слова приводятся на сайте Кремля, передает РБК.

«Мы продолжаем вести работу по разведыванию дополнительного объема скважин. Также мы продолжаем вести работу по изучению возможности подачи воды со дна Азовского моря. Мы уже провели определенные проектные работы, и в апреле, хочу сказать, выйдем на бурение первых скважин», — сказал Хуснуллин.

Планируется, что до 2024 года объем подачи воды в Крым и Севастополь будет увеличен почти вдвое, до 300 тыс. кубометров, уточнил вице-премьер.

Он выразил надежду, что курортный сезон пройдет без ограничений в подаче воды благодаря активному бурению артезианских скважин. В частности, 17 скважин планируется пробурить на территории Севастополя.

Генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков, в свою очередь, сообщил на совещании, что с 15 апреля морские суда приступят к изучению возможности получения пресной воды под дном Азовского моря.

Украина решила перекрыть подачу воды и в 2017 году возвели в русле канала дамбу. Несколько лет регион получал воду из водохранилищ и подземных артезианских источников. В 2020 году три водохранилища обмелели, и в ряде населенных пунктов водоснабжение пришлось ограничить.

 

Фото из открытых источников

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