Добровольцы получат статус ветерана боевых действий

52

Госдума РФ на пленарном заседании в третьем чтении приняла закон о распространении статуса ветерана боевых действия на добровольцев, участвующих в спецоперации. Об этом сообщается на сайте ГД.

Уточняется, что этот статус будет установлен лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти добровольческие формирования, содействующие Вооруженным силам РФ. Согласно документу, порядок выдачи соответствующего удостоверения единого образца будет определять правительство.

Кроме того, закон предполагает распространение статуса инвалида боевых действий на этих граждан в случае их ранения или контузии при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим по контракту, сообщает Смотрим.