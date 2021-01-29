Дмитрий Азаров поддержал идею назвать улицу в честь Василия Ланового

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В Самаре предлагают назвать одну из улиц в честь народного артиста СССР Василия Ланового, который скончался 28 января на 87-м году жизни. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал идею горожан.

Глава региона подчеркнул, что инициативу необходимо ответственно подойти к принятию решения и обязательно посоветоваться с людьми, так как переименование улицы может создать некоторые неудобства для самарцев. Нельзя допустить, чтобы светлая память о народном артисте вызывала хоть малейшее недовольство, отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что Василий Лановой - настоящий герой и удивительный человек. Великий актер часто посещал Самару и участвовал в параде Памяти.

- Василий Семенович бывал у нас постоянно, он был главным человеком и лицом этого парада. Я ему благодарен за внимание к жителям Самарского региона. Искренне сопереживаю такой утрате, - подчеркнул он.