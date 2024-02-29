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Дмитрий Патрушев: Россия не заинтересована в зерновой сделке

29 февраля 2024 13:53
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Дмитрий Патрушев: Россия не заинтересована в зерновой сделке

Россия не заинтересована в зерновой сделке, у страны есть свои возможности для экспорта зерна, сообщил 29 февраля министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Нам эта зерновая сделка не очень интересна, у нас есть возможности свои по экспорту нашего зерна, от зерновой сделки они не будут зависеть никаким образом», — заявил министр в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что зерновая сделка является в большей степени политическим вопросом. При этом попытки выполнить условия России для возобновления инициативы были, но реально ничего сделано не было, добавил он, пишут "Известия".

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