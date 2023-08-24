Дмитрий Медведев встретился с высшими должностными лицами – лидерами региональных списков «Единой России»

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Председатель «Единой России» призвал глав регионов – лидеров списков «Единой России» усилить работу по информированию жителей о результатах реализации народной программы.

«Люди должны видеть, что позитивные результаты стали итогом работы партии», - отметил Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что на заседании Генерального совета партии 31 мая актуализировали народную программу.

«Появился специальный раздел, в котором речь идёт о развитии новых регионов в составе России. На них теперь распространяются все наши проекты – от строительства и модернизации детских садов и стадионов, городского благоустройства до обновления парка машин «скорой помощи» и школьных автобусов», - добавил председатель партии.

Кроме того, он заметил, что народная программа «Единой России» в первом полугодии 2023 года выполнена на 53%. Партия разработала индикатор реализации документа с более чем тысячей показателей и конкретными сроками выполнения намеченных мер.

Он отметил, что выдвижение в качестве кандидата от «Единой России» – это и большие возможности, и огромная ответственность. Партия всегда предъявляла и будет предъявлять к своим кандидатам самые высокие требования.

«Особенно важные этапы – это формирование предвыборной программы, которая отвечает запросам избирателей, и контроль за её исполнением. На самом деле, это смысловое продолжение главного программного документа партии – народной программы, с которой мы и победили на выборах 2021 года. Мы её постоянно дорабатываем с учётом требований времени. Реализация народной программы должна идти в тесном взаимодействии всех партийных структур, органов исполнительной власти всех уровней и, конечно, наших граждан, ради которых эта программа и принималась», – сказал Дмитрий Медведев.

Глава региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров рассказал председателю партии о ходе реализации народной программы в Самарской области по разным направлениям, поделился уникальным опытом региона.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» стала точкой сборки для жителей Самарской области. Доверие к партии, как партии, которая берет на себя ответственность и находится на передовой, безусловно растёт, отметил секретарь реготделения.

«Мы сегодня чувствуем сплочённость, консолидацию людей в решении важнейших задач, поставленных президентом. «Единая Россия» является настоящим проводником для всех жителей области, которые сегодня активно участвуют в помощи и поддержке нашей армии, военнослужащих, семей военнослужащих», - сказал он на ВКС с председателем партии..

«Это большая и ответственная работа, которая сейчас очень важна», – отметил Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев поблагодарил секретаря реготделения партии за доклад и представленные предложения: «Спасибо, Дмитрий Игоревич. Успехов!»

Председатель партии выразил уверенность в том, что благодаря слаженной работе команд «Единая Россия» достигнет высоких результатов.

Напомним, что в Единый день голосования пройдёт 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"