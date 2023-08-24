Дмитрий Медведев встретился с высшими должностными лицами – лидерами региональных списков «Единой России»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Об этом сегодня рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, выступая на открытии Всероссийской эндоскопической конференции в Самаре.
Медучреждения региона оснащены новым эндоскопическим оборудованием высокого класса
По мнению экспертов, очевидно, что в наши дни вопрос помощи участникам СВО и членам их семей выходит на передний план в жизни государства.
Оказание гуманитарной, социальной и юридической помощи участникам СВО обсудят на форуме «Сообщество» в Самаре
В связи с проведением культурно-массового мероприятия «Летние вечера духовой музыки».
В Самаре ограничат движение транспорта по улице Шостаковича
По информации городского Департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.
По окончании матча «Крылья Советов» - «Балтика» будут поданы дополнительные трамваи и автобусы 
В связи с проведением работ по перевооружению инженерных коммуникаций.
В Самаре будет временно ограничено движение транспорта по улице Алексея Толстого
В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.
В Самаре будет ограничено движение по улице Гаражной
Правительство региона ставит задачу СОФЖИ нарастить объемы строительства.
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам, связанным с деятельностью Самарского областного Фонда жилья и ипотеки
Подходит к концу обустройство баскетбольной площадки .
В Самарском районе завершается благоустройство двора в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» 
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.44
0.32
EUR 102.25
-0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
25 августа состоится финальный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки»
Ночь кино пройдет в Самарской области
Музей Эльдара Рязанова: лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Медведев встретился с высшими должностными лицами – лидерами региональных списков «Единой России»

24 августа 2023 15:14
164
Председатель партии поблагодарил глав субъектов Федерации, которые уже не первый год руководят регионами и отделениями «Единой России».

Председатель «Единой России» призвал глав регионов – лидеров списков «Единой России» усилить работу по информированию жителей о результатах реализации народной программы.

«Люди должны видеть, что позитивные результаты стали итогом работы партии», - отметил Дмитрий Медведев.

 Он напомнил, что на заседании Генерального совета партии 31 мая актуализировали народную программу.

«Появился специальный раздел, в котором речь идёт о развитии новых регионов в составе России. На них теперь распространяются все наши проекты – от строительства и модернизации детских садов и стадионов, городского благоустройства до обновления парка машин «скорой помощи» и школьных автобусов», - добавил председатель партии.

Кроме того, он заметил, что народная программа «Единой России» в первом полугодии 2023 года выполнена на 53%. Партия разработала индикатор реализации документа с более чем тысячей показателей и конкретными сроками выполнения намеченных мер.

Он отметил, что выдвижение в качестве кандидата от «Единой России» – это и большие возможности, и огромная ответственность. Партия всегда предъявляла и будет предъявлять к своим кандидатам самые высокие требования.

«Особенно важные этапы – это формирование предвыборной программы, которая отвечает запросам избирателей, и контроль за её исполнением. На самом деле, это смысловое продолжение главного программного документа партии – народной программы, с которой мы и победили на выборах 2021 года. Мы её постоянно дорабатываем с учётом требований времени. Реализация народной программы должна идти в тесном взаимодействии всех партийных структур, органов исполнительной власти всех уровней и, конечно, наших граждан, ради которых эта программа и принималась», – сказал Дмитрий Медведев.

Глава региона, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров рассказал председателю партии о ходе реализации народной программы в Самарской области по разным направлениям, поделился уникальным опытом региона.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» стала точкой сборки для жителей Самарской области. Доверие к партии, как партии, которая берет на себя ответственность и находится на передовой, безусловно растёт, отметил секретарь реготделения.

«Мы сегодня чувствуем сплочённость, консолидацию людей в решении важнейших задач, поставленных президентом. «Единая Россия» является настоящим проводником для всех жителей области, которые сегодня активно участвуют в помощи и поддержке нашей армии, военнослужащих, семей военнослужащих», - сказал он на ВКС с председателем партии..

«Это большая и ответственная работа, которая сейчас очень важна», – отметил Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев поблагодарил секретаря реготделения партии за доклад и представленные предложения: «Спасибо, Дмитрий Игоревич. Успехов!»

Председатель партии  выразил уверенность в том, что благодаря слаженной работе команд «Единая Россия» достигнет высоких результатов.

Напомним, что в Единый день голосования пройдёт 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках акции эту помощь традиционно получают дети из малообеспеченных и многодетных семей, которые идут в 1 класс.
17 августа 2023, 18:30
«Собери ребенка в школу»: активисты «Единой России» по всему региону помогают подготовить детей к 1 сентября
В рамках акции эту помощь традиционно получают дети из малообеспеченных и многодетных семей, которые идут в 1 класс. Политика
790
Футбол 5х5, стритбол 3х3 и соревнования по чир спорту - до зонального этапа дошли только 33 команды из 26 образовательных учреждений города. 
15 августа 2023, 16:28
В Тольятти определились победители зонального этапа турнира «Высший класс»
Футбол 5х5, стритбол 3х3 и соревнования по чир спорту - до зонального этапа дошли только 33 команды из 26 образовательных учреждений города.  Общество
594
Турнир «Высший класс!» организован при поддержке проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».
14 августа 2023, 14:57
В День физкультурника в регионе стартовали соревнования зонального этапа турнира «Высший класс!»
Турнир «Высший класс!» организован при поддержке проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Общество
582
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Губернатор отметил рост производства на тольяттинском АВТОВАЗе.
23 августа 2023  16:33
Дмитрий Азаров принял участие в конференции работников АВТОВАЗа
482
Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки
23 августа 2023  11:46
Самарцев приглашают на сельскохозяйственные муниципальные ярмарки
789
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
23 августа 2023  11:35
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
2277
Сегодня, 23 августа, Самарская область вместе со всей страной отмечает день воинской славы
23 августа 2023  11:29
Сегодня, 23 августа, Самарская область вместе со всей страной отмечает день воинской славы
414
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России
23 августа 2023  09:37
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении вопросов стратегического развития России
318
Весь список