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Дмитрий Медведев в Уфе провёл совещание с главами регионов ПФО

24 декабря 2024 21:33
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На повестке дня – ход отбора граждан на военную службу по контракту.

24 декабря в Уфе Заместитель Председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев провел совещание с руководителями регионов Приволжского федерального округа. На повестке дня – ход отбора граждан на военную службу по контракту. В обсуждении приняли участие полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, полпреды главы государства в других федеральных округах, заместитель Министра обороны страны – начальник Главного военного управления Вооружённых Сил Российской Федерации генерал армии Виктор Горемыкин, представители Генштаба и Центрального военного округа, главы регионов. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в совещании в режиме ВКС.

В Самарской области единовременная выплата при заключении контракта с Министерством обороны Российской Федерации составляет 2 млн рублей. Всего за первый год службы военнослужащий может получить до 4,5 миллионов рублей. Для участников СВО и членов их семей действуют льготы и социальные гарантии— всего более 40 мер поддержки, в том числе возможность списания долгов по кредитам до 10 млн рублей для бойцов и их супругов.

Содействие в поиске работы и получении образования – также приоритетное направление работы областного правительства. В октябре в Самарской области начала действовать программа «Школа героев» в продолжение Президентской кадровой программы «Время героев». Региональная программа реализуется по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и направлена на развитие у ветеранов СВО управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных госкомпаниях. В первый поток обучения участниками стали 45 человек. Для получения компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности и приобретения новой квалификации участники проходят программу профессиональной переподготовки. Обучение завершится в мае следующего года.

Ветераны СВО — участники проекта «Школа героев» уже на практике применяют полученные знания и имеющийся опыт — по решению главы региона они стали кураторами руководителей муниципалитетов и членов регионального правительства.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

 

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