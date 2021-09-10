Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров провели совещание с главами регионов ПФО по социально-экономическому развитию

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Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в режиме видеоконференцсвязи провели совещание по социально-экономическому развитию с главами субъектов ПФО.

Дмитрий Чернышенко рассказал об основных принципах кураторства, утверждённых Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Игорь Комаров подчеркнул: «мы сразу вступили в рабочее взаимодействие, поскольку видим очень перспективную площадку для конструктивного обсуждения актуальных вопросов развития регионов, возникающих проблем, а главное – оперативного их решения».

Также полномочный представитель Президента РФ охарактеризовал социально-экономическую ситуацию в округе. По словам Игоря Комарова, «Приволжский федеральный округ обладает дифференцированной структурой экономики, что дает возможность устойчивого развития даже в условиях негативных тенденций на внутреннем или внешних рынках».

Вице-премьер отметил, что важно оперативно определить по каждому региону 5 прорывных проектов, реализация которых окажет наибольшее положительное влияние на их социально-экономическое развитие; и сформировать предложения по синхронизации региональных стратегий развития с национальными целями, госпрограммами и ключевыми инициативами.

«У нас достаточно сжатые сроки. До 1 ноября необходимо доложить Председателю Правительства о сроках утверждения инициатив. Поэтому к середине октября мы их должны рассмотреть. Прошу всех руководителей регионов в пятидневный срок разработать дорожную карту работы по своим регионам, а к 18 сентября мы с вами подготовим сводную дорожную карту. Отмечу, что каждый обозначенный нами проект, в реализации которого будем содействовать я и Игорь Анатольевич Комаров, должен работать на разрешение самых острых вопросов и обеспечивать рост показателей эффективности. И мы планируем далее масштабировать самые успешные из них на соседние субъекты. Точно не нужны «пустые» проекты или переупакованные - важно за счет федеральной помощи получить динамику и максимальный положительный эффект для регионов. Убежден, что нам необходимо опираться и при формировании, и при воплощении проектов на обратную связь от граждан, бизнеса, научной общественности. Подчеркиваю, что куратор для глав регионов – это помощник в решении вопросов в интересах граждан округа», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко также представил проект региональной системы мониторинга, которая сейчас создается на базе Координационного центра, здесь основные показатели эффективности, список приоритетных региональных проектов и статус их реализации, а также ключевые вопросы, требующие решения.

«Это единый и наглядный дашборд, в котором объединены основные инструменты Координационного центра. Это мониторинг наццелей, нацпроектов в региональном разрезе, оценка рисков и аналитика на основе первичных данных, инцидент-менеджмент. В обязательном порядке во всех проектах будет анализ обратной связи от граждан. За ближайший месяц необходимо наполнить систему данными от всех регионов, чтобы далее отслеживать динамику социально-экономического развития», - отметил Дмитрий Чернышенко.

Главы регионов поблагодарили вице-премьера за помощь, которая уже оказывается в рамках программы кураторства и отметили, что только при поддержке федерального центра и полномочного представителя Президента РФ в ПФО можно будет достичь прорывного развития областей и республик. В частности, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил: «Мы с большой надеждой ждали появления института закрепления кураторов в ранге заместителей председателя Правительства. Для нас это действительно будет серьезной поддержкой в дальнейших действиях. Остановлюсь на наиболее важных проектах, которые в дальнейшем определят основные направления развития Республики, они находятся в контексте вашей деятельности. Прежде всего, это Евразийский научно-образовательный центр, а также создание Уфимского университета науки и технологий. Здесь же строительство межвузовского кампуса в центре Уфы. Также хотел поблагодарить вас, Дмитрий Николаевич, за поддержку заявки».

Главы регионов ПФО озвучили проблемы и вместе с Дмитрием Чернышенко и Игорем Комаровым обсудили пути их решения. Так, по словам главы Чувашской Республики Олега Николаева, «все направления программы социально-экономического развития Чувашской Республики востребованы хозяйствующими субъектами и населением». В этой связи Олег Николаев предложил предусмотреть дополнительное финансирование ИПСЭР в объеме 300 млн рублей под новое направление – мероприятия по цифровизации прежде всего отраслей, которые задействованы при ее реализации.

Губернатор Нижегородской Глеб Никитин отметил ключевые проекты региона, в их числе особая экономическая зона «Кулибин». «Сейчас с Минэкономразвития прорабатываем вопрос ее расширения», - сказал Глеб Никитин. Губернатор подчеркнул, что одна из основных задач – это развитие транспортной инфраструктуры, прежде всего строительство новых дорог и развязок.

Во время совещания был затронут вопрос роста цен на строительные материалы. Напомним, по поручению Президента страны Владимира Путина Правительство России приняло Постановление, которое регулирует механизм пересчета стоимости контрактов в связи с удорожанием работ. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил использовать эти меры поддержки не только при возведении объектов в рамках национальных проектов, но и на принципах государственно-частного партнерства.

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил создать 14 рабочих групп по числу регионов ПФО, численностью 5-7 человек. Их возглавят главы субъектов. Рабочие группы должны провести диагностику повестки регионального развития, показать целевой образ региона до 2030 года с промежуточной остановкой в 2024 году и предложить список прорывных проектов.

Проводить совещания по социально-экономическому развитию планируется каждые две недели. Первыми регионами ПФО, которые представят Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову свои проекты, будут Татарстан, Башкортостан, Самарская и Нижегородская области, передает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО