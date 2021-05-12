Дмитрий Азаров с Олегом Николаевым обсудили перспективы сотрудничества и вопросы развития туризма в регионах

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12 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с Главой Чувашской республики Олегом Николаевым. Главы регионов обсудили перспективы сотрудничества и вопросы развития туристического потенциала.

Олег Николаев рассказал Дмитрию Азарову о реализации туристических проектов в Чувашской республике.

Губернатор Самарской области, в свою очередь, поделился опытом развития туристического потенциала 63 региона, где одним из приоритетных направлений является экологический туризм.

Дмитрий Азаров отметил, что отдых на Волге становится все более популярными среди туристов: 11 проектов Самарской области стали победителями Всероссийской туристской премии «Маршрут года».

Национальным брендом России признана программа «Жигулевские выходные», представляющая 4-дневную экскурсию по городам Самарской области с посещением музеев, природных и культурных достопримечательностей, участием в кулинарных мастер-классах и дегустацией блюд волжской кухни. Это решение было принято 5 ноября 2020 года в Москве на заседании Экспертного совета по реализации программ продвижения туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма при Федеральном агентстве по туризму. Тур получил поддержку Ростуризма.