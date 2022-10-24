Дмитрий Азаров : «Земляки должны чувствовать, что мы делаем все для защиты их интересов»

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Губернатор Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба, созданного при Правительстве Самарской области в соответствии с Указами Президента России Владимира Путина. Участие в нем принимают руководители министерств, правоохранительных органов, военного комиссариата, а также главы городов региона.

«В сегодняшних реалиях нет задачи более важной, чем координированная, системная, четкая работа всех ведомств – органов власти разных уровней, силового блока, армии, предприятий оборонного комплекса для достижения целей и задач, поставленных Президентом страны, – подчеркнул Дмитрий Азаров в начале заседания. – Наши земляки должны чувствовать, что все наши действия продуманы и последовательны, что мы каждый на своем месте делаем все для защиты интересов граждан. Считаю крайне важным всем руководителям ведомств мобилизовать свои коллективы, личным примером настроить на работу в особых условиях».

Во время заседания участники рассмотрели ход призыва граждан, подлежащих мобилизации на территории Самарской области, а также процесс подготовки и обучения мобилизованных в местах их размещения в частях.

Еще одна задача, которую обсуждают на штабе – усиление безопасности объектов критически важной инфраструктуры. Дмитрий Азаров отметил, что соответствующие поручения ответственным ведомствам и руководителям учреждений уже даны.

«Нам необходимо добиться, чтобы все руководители обеспечили контроль за проведением проверок антитеррористической защищенности объектов, относящихся к этой категории, проведением тренировок и учений», – подчеркнул руководитель области.

Фото: пресс-служба правительства СО