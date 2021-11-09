Дмитрий Азаров выступил на заседании Наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России

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Во вторник, 9 ноября, Губернатор Дмитрий Азаров в формате видеоконференции выступил на заседании Наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). В совещании приняли участие ряд глав субъектов РФ, руководители федеральных министерств и ведомств.

Открывая совещание, председатель Совета АИРР, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил проголосовать за новый состав членов наблюдательного совета и избрать его председателем Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Решение было принято единогласно. Начиная обсуждение вопросов рабочей повестки, Марат Хуснуллин заявил, что работа на заседаниях наблюдательного совета должна быть содержательной, полезной и максимально открытой.

Вице-премьер напомнил о шагах Правительства, направленных на модернизацию региональной инфраструктуры. «Летом этого года введён институт кураторства вице-премьерами федеральных округов. Хочу отметить, что институт кураторства, в первую очередь, нацелен на поддержку регионов. Вы можете пользоваться этим инструментом для решения вопросов развития инфраструктуры ваших регионов», – обратился он к главам субъектов. Говоря о новых правительственных инициативах по развитию инфраструктуры, Марат Хуснуллин рассказал, что по программе «Инфраструктурное меню» активно используются новые инструменты финансирования проектов. Кроме того, по словам вице-премьера, до 1 декабря будут рассмотрены конкурсные заявки 54 регионов на выделение бюджетных кредитов в объёме 141,6 млрд рублей сверх установленных лимитов для реализации 316 новых инвестиционных инфраструктурных проектов.

Ключевой темой заседания Наблюдательного совета АИРР стали перспективы экономического и инфраструктурного развития городских агломераций.

«В октябре Правительство РФ утвердило перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года. Давайте сегодня поговорим о том, чего не хватает для развития агломераций, какие вы видите регуляторные и иные барьеры, что нам необходимо поменять для того, чтобы эти барьеры снять», — отметил Марат Хуснуллин.

Самарско-Тольяттинская агломерация – крупнейшая нестоличная в России, третья по величине после Московской и Санкт-Петербургской. На территории агломерации проживает 86% населения области (2,7 млн человек), производится 81% промышленной и 42% сельскохозяйственной продукции. Агломерация имеет выгодное транспортно-географическое положение.

«Мы активно работаем по теме развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Нами разработана комплексная транспортная система. Так проект ускоренного железнодорожного сообщения «Самара — Курумоч – Тольятти» включен в инвестиционную программу ОАО «РЖД». Мы проектируем транспортно — пересадочные узлы. Надеемся, что проект получит необходимую поддержку и совместно с коллегами будет реализован», — сообщил Дмитрий Азаров.

Участники заседания рассмотрели проекты по развитию агломераций в субъектах РФ, обсудили вопросы законодательно закрепления понятия агломерации, единых правовых норм по определению ее границ, дополнительной бюджетной поддержки субъектов РФ с крупными нестоличными агломерациями. «В нестоличных агломерациях, согласно данным Росстата, проживает 31,4% всего населения страны. Считаю, что в государственных программах на агломерации стоит предусматривать дополнительные средства – чтобы обеспечить опережающее развитие агломераций, а значит дать толчок к развитию страны за счет потенциала этих территорий», – сказал Глава региона.

Дмитрий Азаров также выступил на заседании с рядом предложений. Одно из них касается сферы внутреннего водного транспорта. Губернатором было предложено скорректировать некоторые положения Водного кодекса РФ, связанные с организацией пассажирских перевозок водным транспортом в рамках государственных контрактов и порядком получения права на пользование участков акваторий, на которых располагаются остановочные пункты (дебаркадеры). Поправки в действующее законодательство, предложенные Губернатором, позволят оптимизировать оказание услуг пассажирских перевозок водным транспортом в интересах государства и жителей регионов.

Еще одна инициатива, озвученная Губернатором, заключалась в создании единой базы данных в сфере энергетики и коммунального комплекса. В настоящее время органы исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) обязаны предоставлять информацию о принятых тарифных решениях на коммунальные услуги посредством сразу нескольких государственных информационных систем: ГИС «ЖКХ», ФГИС «ЕИАС ФАС России», ГИС «ТЭК». «Целесообразно организовать процесс взаимной интеграции баз данных», — сказал Дмитрий Азаров. Данное решение позволит сократить документооборот, исключить разобщенность данных документооборота, обеспечит более эффективное межведомственное взаимодействие.

Предложения Дмитрия Азарова получили поддержку Наблюдательного совета АИИР и руководителей федеральных ведомств.

«Мы предложения по Водному кодексу РФ поддерживаем. Что касается разобщенности информационных систем, которые существуют и используются в тарифном регулировании, то это действительно больная точка и проблема. Буквально недавно была утверждена концепция долгосрочного тарифного регулирования и одним из этапов мероприятий по совершенствованию тарифного регулирования является цифровизация и создание единой информационной платформы. Это очень важно, и мы это предложение поддерживаем», — отметил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

«Общая информационная система позволит во многом понять те проблемы, которые возникают, и, соответственно, благополучно их решить», — добавил Министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Справочно:

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), объединяющая 17 субъектов страны, была создана в 2010 году с целью оказания содействия в экономическом развитии регионов, продвижении различных проектов в Правительстве РФ, привлечении инвестиций. Самарская область, входящая в ТОП – 10 всероссийского рейтинга инновационных регионов страны, принимает активное участие в деятельности организации. Ряд проектов, реализованных в Самарской области, включены в перечень лучших региональных практик АИРР.