Дмитрий Азаров встретился со студентами региона в режиме ВКС

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Накануне Международного дня студентов губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с учащейся молодежью Самарской области в режиме ВКС. Студенты вузов и ссузов рассказали главе региона о своих проектах - применение искусственного интеллекта в медицине, производство беспилотных подводных лодок, конкурсе "Кузница кадров" и многих других.

Глава региона напомнил участникам встречи, что в губернии работают 92 профессиональных образовательных учреждения, в которых высшее и среднее образование получают 175 тысяч студентов - это огромная сила, в первую очередь интеллектуальная.

Дмитрий Азаров отметил активное участие самарской молодежи в конкурсе "Лидеры России". Отдельно в регионе запущен собственный проект по развитию талантов "ТаВолга". Традиционно пользуется большой популярностью конкурс "Студент года".

"Очень рассчитываю, что он пройдет в очной форме. Режим ВКС уже стал привычным, но ничто не заменит живого человеческого общения. А лучшая защита - это вакцинация", - подчеркнул глава региона.

Также Дмитрий Азаров напомнил, что юбилейная Всероссийская студенческая весна пройдёт в следующем году в Самаре:

"Она здесь зародилась, здесь живет много активных и талантливых молодых людей. Мы получили право провести Студвесну в серьезной конкуренции с другими городами, и эта победа нам досталась заслуженно".



Губернатор отметил, что, реализуя свои проекты, участники различных конкурсов, молодежных форумов, таких как "iВолга", приобретают колоссальный опыт:

"Мне интересно, что вы делаете, каким вы видите будущее Самарской области. Готов услышать, как продвигаются ваши проекты, какие есть проблемы, сложности".

Студентка 6-го курса Самарского государственного медицинского университета Милена Климанова уже работает медсестрой в областном противотуберкулезном диспансере имени Н. В. Постникова. В этом году она победила на грантовом конкурсе проектов Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга-2021".

Милена представила собравшимся TakePill Chat-bot - комплексный информационно-аналитический проект в области искусственного интеллекта в медицине для врачей и пациентов, повышающий эффективность долгосрочного лечения. Он позволяет врачу и пациенту общаться в приложении на телефоне: назначение лекарств, выполнение назначений врача, самочувствие больного, побочные эффекты.

Приложение уже активно используется, есть положительные отклики врачей и пациентов. В ближайших планах Милены разработка подобного приложения для беременных, больных ВИЧ, а также COVID-19. Она также поблагодарила Дмитрия Азарова за содействие, благодаря которому удалось наладить взаимодействие с министерством здравоохранения региона.

Глава региона отметил, что проект Милены Климановой интересный и востребованный:

"Те результаты, которых вы уже добились, говорят о том, что его можно масштабировать и применительно к больным самого разного профиля: сердечно-сосудистые, раковые заболевания, сахарный диабет. Совершенно точно готов и дальше поддерживать ваш проект".

Дмитрий Азаров предложил рассказать о приложении на областном штабе по борьбе с коронавирусом:

"Сейчас у медицинских сотрудников колоссальная нагрузка, и такая технологическая поддержка очень важна".

Студент 4-го курса Самарского энергетического колледжа, председатель студсовета Максим Калинин стал лауреатом конкурса "Студент года" в номинации "Лидер ссуза" в 2020 году. В 2021 году он стал соорганизатором трека "Студенческое самоуправление" на школе студенческого актива "Кузница кадров". Максим рассказал о реализации проекта "Ассоциация студенческих самоуправлений СПО" в рамках проведения школы студенческого актива "Кузница кадров".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что средства на поддержку полезных, нужных проектов всегда найдутся:

"Те отзывы, которые я слышал о "Кузнице кадров", подтверждают необходимость проводить ее регулярно, как минимум раз в год. Студенты ссузов раньше не так плотно общались, как студенты вузов, а это очень важно".

Инженер-аналитик Самарского государственного технического университета Екатерина Пантелей - победитель грантового конкурса проектов "iВолги". Она рассказала о реализации проекта "Автономный над/подводный аппарат". В частности, она попросила губернатора посодействовать в организации встреч с потенциальными партнерами. Это компании, инженерные сети которых пролегают через водные объекты, гидроэлектростанции, организации, эксплуатирующие мосты.

Дмитрий Азаров пообещал помочь с налаживанием коммуникаций с потенциальными партнерами:

"Работайте с Минпромом и Минэком. Совместно с НОЦем проведем сессию, на которой презентуем проекты iВолги".



Также на встрече был рассмотрен ряд других проектов, продвигаемых молодыми активистами в Самарской области.