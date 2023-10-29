Дмитрий Азаров встретился с казаками-добровольцами накануне их отправки в зону СВО и передал армии уникальный боевой пикап

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Губернатор Самарской области встретился с добровольцами казачьего отряда «Ермак» (БАРС-15). По согласованию с командованием 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией задействован полигон в Рощинском для проведения огневой подготовки и боевого слаживания. Кроме того, используются натурные участки на территории региона. Один из них находится в заброшенном санатории «Жигулевская жемчужина».



- При подготовке добровольцев было предложено особое внимание уделить наступательным действиям, отработки навыков по ведению боя в городе. Здесь, на этом натурном участке отрабатываются действия штурмовых групп в зданиях различной этажности и конфигурации, - рассказал атаман Волжского войскового казачьего общества Юрий Иванов.



Обучение добровольцев проводят инструкторы и специалисты регионального отделения ДОСААФ России, которые имеют опыт боевых действий в зоне проведения СВО. Подготовка длится около недели.



Дмитрий Азаров посмотрел, как инструкторы проводят с добровольцами стрелковые и снайперские тренировки с использованием различных видов оружия.



- Инструкторы здесь лучшие, что меня радует. Потому что самое главное – это хорошая подготовка. От инструкторского состава очень многое зависит, - отметил губернатор.



Дмитрий Азаров поблагодарил казаков за отвагу, мужество, готовность защищать Родину.



- Казаки, вам – спасибо. Знайте, что родная самарская земля о вас ни на минуту не забывает и гордится тем, что вы всегда готовы прийти на помощь своим боевым товарищам и встать на защиту Родины.



Губернатор также передал 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии уникальный боевой пикап, созданный в Тольятти на базе отечественного внедорожника.