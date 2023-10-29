Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров поблагодарил казаков за отвагу, мужество, готовность защищать Родину.
Дмитрий Азаров встретился с казаками-добровольцами накануне их отправки в зону СВО и передал армии уникальный боевой пикап
Осенние месяцы принято считать лучшими для рыбной ловли, но некоторые рыбаки отправляются за уловом, забывая о правилах безопасного поведения на воде.
Инспекторы ГИМС СО: о правилах поведения на осенней рыбалке
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
Самарская пенсионерка, чтобы сохранить сбережения, перевела мошенникам свыше 1 млн рублей
Будьте внимательны и осторожны!
29 октября местами по Самарской области туман
Комсомол стал массовой организацией, которая имела важное значение во всех сферах жизни.
105 лет: сегодня отмечается день рождения комсомола
В Самаре временно изменят четыре автобусных маршрута
В Самаре временно изменят четыре автобусных маршрута
Сызранец украл из частного дома болгарку и металлоискатель
Сызранец украл из частного дома болгарку и металлоискатель
Россияне начали продавать квартиры в рассрочку без банков
Россияне начали продавать квартиры в рассрочку без банков
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.22
-0.34
EUR 98.35
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров встретился с казаками-добровольцами накануне их отправки в зону СВО и передал армии уникальный боевой пикап

29 октября 2023 15:02
44
Дмитрий Азаров поблагодарил казаков за отвагу, мужество, готовность защищать Родину.

Губернатор Самарской области встретился с добровольцами казачьего отряда «Ермак» (БАРС-15). По согласованию с командованием 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией задействован полигон в Рощинском для проведения огневой подготовки и боевого слаживания. Кроме того, используются натурные участки на территории региона. Один из них находится в заброшенном санатории «Жигулевская жемчужина».

- При подготовке добровольцев было предложено особое внимание уделить наступательным действиям, отработки навыков по ведению боя в городе. Здесь, на этом натурном участке отрабатываются действия штурмовых групп в зданиях различной этажности и конфигурации, - рассказал атаман Волжского войскового казачьего общества Юрий Иванов.

Обучение добровольцев проводят инструкторы и специалисты регионального отделения ДОСААФ России, которые имеют опыт боевых действий в зоне проведения СВО. Подготовка длится около недели.

Дмитрий Азаров посмотрел, как инструкторы проводят с добровольцами стрелковые и снайперские тренировки с использованием различных видов оружия.

- Инструкторы здесь лучшие, что меня радует. Потому что самое главное – это хорошая подготовка. От инструкторского состава очень многое зависит, - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров поблагодарил казаков за отвагу, мужество, готовность защищать Родину.

- Казаки, вам – спасибо. Знайте, что родная самарская земля о вас ни на минуту не забывает и гордится тем, что вы всегда готовы прийти на помощь своим боевым товарищам и встать на защиту Родины.

Губернатор также передал 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии уникальный боевой пикап, созданный в Тольятти на базе отечественного внедорожника.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре временно изменят четыре автобусных маршрута
29 октября 2023  14:20
В Самаре временно изменят четыре автобусных маршрута
83
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с праздником
29 октября 2023  12:05
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с праздником
152
Сегодня в Самаре открывается фестиваль-выставка «Друг человека»
28 октября 2023  09:55
Сегодня в Самаре открывается фестиваль-выставка «Друг человека»
514
Также глава региона провел совещание с руководителями подрядных организаций, выполняющих работы на объекте, и профильных министерств.
27 октября 2023  19:35
Готовность почти 90%: губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства трассы и моста через Волгу
908
Назначен министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
27 октября 2023  14:04
Назначен министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
498
Весь список