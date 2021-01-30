Я нашел ошибку
Главные новости:
Главы регионов возложили цветы прямо на снег недалеко от фуры, там, где еще несколькими часами ранее находился рейсовый автобу
Дмитрий Азаров и Сергей Морозов почтили память погибших на месте страшной аварии
В их основе инициативы, которые уже реализуются в Самарской области.
Участники региональной стажировки в Самарской области представили предложения по реализации национальных проектов 
"К сожалению, риск потери пациентов ещё не отпал."
Новости о состоянии пострадавших на трассе М-5
Всем пострадавшим и семьям погибших в аварии на М5 по решению губернаторов Самарской и Ульяновской областей будет оказана поддержка.
Дмитрий Азаров: Всем пострадавшим и семьям погибших в аварии на М5 будет оказана поддержка
Семьи погибших в ДТП в Самарской области получат по 1 млн рублей
Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
В Самарской области ожидается усиление ветра
Дмитрий Азаров обьявил 31 января в Самарской области днём траура по погибшим в аварии с рейсовым автобусом
Дмитрий Азаров обьявил 31 января в Самарской области днём траура по погибшим в аварии с автобусом
Губернатор Самарской обрасти Дмитрий Азаров и Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прибыли в сызранскую ЦГБ к пострадавшим в ДТП
Губернатор Самарской обрасти Дмитрий Азаров и Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов прибыли в сызранскую ЦГБ к пострадавшим в ДТП
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.25
0.06
EUR 92.3
0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ко дню орнитолога в России Самарский зоопарк объявляет онлайн-конкурс рисунков
На ГКЛ "СОК" состоятся II Детские соревнования по горным лыжам памяти Николая Павловича Петрякова
«Молодежка ОНФ» СО поздравила студентов с праздником
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Дмитрий Азаров: Всем пострадавшим и семьям погибших в аварии на М5 будет оказана поддержка

30 января 2021 15:37
123
Всем пострадавшим и семьям погибших в аварии на М5 по решению губернаторов Самарской и Ульяновской областей будет оказана поддержка.

Дмитрий Азаров - об аварии на М-5: 

«Трагедия унесла жизни уже 12 человек, и в тяжелом состоянии находятся целый ряд пациентов в сызранской больнице. Вместе с Сергеем Ивановичем посмотрели ситуацию по каждому больному.С некоторыми из них есть возможность пообщаться, мы это сделали и определились по необходимости транспортировки либо долечиванию здесь - естественно по докладу медиков, здесь специалисты принимают решение. Все решения приняты, в том числе учтено мнение самих пациентов там, где это допустимо».

«По предварительной оценке, реагирование служб было на должном уровне. Но-трагедия есть трагедия. Следственные органы ведут все необходимые действия, определяются с причинами, наверное, и с виновными, но сейчас самое главное - это помочь семьям, которые потеряли родных и близких. Мы с Сергеем Ивановичем договорились о синхронизации мер поддержки как Самарской, так и Ульяновской области в равной степени,- подчеркнул Дмитрий Азаров. - В обеих областях завтрашний день объявлен днем траура. Сейчас нужно помочь людям,которые потеряли своих отцов,матерей, дочерей сделать все для сохранения здоровья и скорейшей реабилитации пациентов, которые находятся здесь и доставлены в другие медицинские учреждения. У нас полная синхронизация всех действий с коллегами из Ульяновской области».

«Люди зарегистрированы в СО, а де-факто живут в Ульяновске и наоборот: люди живут в Ульяновской области, а работают в Самарской. Мы, конечно, рассчитываем, что и работодатели в стороне не останутся и тоже поддержат и пострадавших, и семьи погибших. У нас общая беда. В двух регионах завтрашний день объявлен днем траура. Надеюсь, все жители с пониманием к этому отнесутся. Сотни тысяч людей передают соболезнования как семьям погибших в Ульяновской, так и в Самарской области. У нас одна беда, горе, с которым мы столкнулись, и вместе будем помогать всем, кто нуждается в нашей помощи», - подчеркнул Дмитрий Азаров после того как вместе с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым пообщался с пострадавшими в аварии в Сызранской городской больнице.

Всем пострадавшим и семьям погибших в аварии на М5 по решению губернаторов Самарской и Ульяновской областей будет оказана поддержка:

- семьям погибших - по 1 млн.руб.
- пострадавшим (в зависимости от степени тяжести травм) - от 100 до 200 тысяч руб.

В Самарской области это 2 погибших и 8 пострадавших, передает пресс-служба облправительства.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
30 января 2021  15:37
Всем пострадавшим и семьям погибших в аварии на М5 по решению губернаторов Самарской и Ульяновской областей будет оказана поддержка.
Дмитрий Азаров: Всем пострадавшим и семьям погибших в аварии на М5 будет оказана поддержка
Всем пострадавшим и семьям погибших в аварии на М5 по решению губернаторов Самарской и Ульяновской областей будет оказана поддержка. Политика региона
121
29 января 2021  20:14
Соглашением предусматривается продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений до 5 февраля 2026 года.
Путин подписал закон о продлении ДСНВ между Россией и США на пять лет
Соглашением предусматривается продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений до 5 февраля 2026 года. Политика региона
543
29 января 2021  17:47
Серьезные меры будут приняты в сфере пожарной безопасности.
В Правительстве региона обсудили направления работы по предупреждению и ликвидации ЧС
Серьезные меры будут приняты в сфере пожарной безопасности. Политика региона
457
Весь список
Выборы в Самарской области
28 сентября 2020  10:39
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Отбирать кандидатов будут через конкурс. Выборы в Самарской области
4597
24 сентября 2020  10:38
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Документы от кандидатов на должности глав районов Самары будут приниматься с 28 сентября по 12 октября. Выборы в Самарской области
4420
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
5195
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
10119
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
17349
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
14957
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
37381
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
39140
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
38707
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров обьявил 31 января в Самарской области днём траура по погибшим в аварии с рейсовым автобусом
30 января 2021  14:00 
Дмитрий Азаров обьявил 31 января в Самарской области днём траура по погибшим в аварии с автобусом
На данный момент страшное ДТП уже унесло жизни 12 человек. Происшествия
278
Снова резкий рост: 305 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
30 января 2021  12:50 
Снова резкий рост: 305 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
За сутки умерли еще два человека. Здравоохранение
320
В Самаре утвердили новую стоимость квадратного метра жилья
29 января 2021  13:19 
В Самаре утвердили новую стоимость квадратного метра жилья
Она используется для расчета соцвыплат гражданам. Экономика региона
1479
В Самарской области за сутки на 29 января выявлены 277 заболевших коронавирусом
29 января 2021  12:52 
В Самарской области за сутки на 29 января выявлены 277 заболевших коронавирусом
За сутки умерли еще два человека. Здравоохранение
1321
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Народного артиста СССР Василия Ланового
29 января 2021  11:51 
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Народного артиста СССР Василия Ланового
Василий Семенович будет жить в наших сердцах через оставленные им суждения, образы и роли, напоминая о величии России, отметил Губернатор. Социум
1220
Весь список
Акценты
Резервисты рассказали губернатору, что в регионе планируют апробировать свои проекты в сфере демографии и культуры.
29 января 2021  16:15 
Слушатели федеральной программы подготовки управленческих кадров прошли стажировку в Самарской области
Резервисты рассказали губернатору, что в регионе планируют апробировать свои проекты в сфере демографии и культуры. Социум
1164
Госуслуги встают на «цифровые рельсы».
28 января 2021  18:18 
Во всех регионах страны, в том числе и в Самарской области, стартовала цифровая трансформация
Госуслуги встают на «цифровые рельсы». Социум
1893
Сегодня Тольяттинский государственный университет – признанный центр инновационного и технологического развития региона.
28 января 2021  14:38 
Поздравление Дмитрия Азарова в связи с 70-летием Тольяттинского государственного университета
Сегодня Тольяттинский государственный университет – признанный центр инновационного и технологического развития региона. Образование
2006
Весь список
Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2179
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
9525
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
10007
Весь список
Новости Тольятти
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
1159
27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
2877
26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
3565
Весь список