Дмитрий Азаров: Всем пострадавшим и семьям погибших в аварии на М5 будет оказана поддержка

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Дмитрий Азаров - об аварии на М-5:

«Трагедия унесла жизни уже 12 человек, и в тяжелом состоянии находятся целый ряд пациентов в сызранской больнице. Вместе с Сергеем Ивановичем посмотрели ситуацию по каждому больному.С некоторыми из них есть возможность пообщаться, мы это сделали и определились по необходимости транспортировки либо долечиванию здесь - естественно по докладу медиков, здесь специалисты принимают решение. Все решения приняты, в том числе учтено мнение самих пациентов там, где это допустимо».



«По предварительной оценке, реагирование служб было на должном уровне. Но-трагедия есть трагедия. Следственные органы ведут все необходимые действия, определяются с причинами, наверное, и с виновными, но сейчас самое главное - это помочь семьям, которые потеряли родных и близких. Мы с Сергеем Ивановичем договорились о синхронизации мер поддержки как Самарской, так и Ульяновской области в равной степени,- подчеркнул Дмитрий Азаров. - В обеих областях завтрашний день объявлен днем траура. Сейчас нужно помочь людям,которые потеряли своих отцов,матерей, дочерей сделать все для сохранения здоровья и скорейшей реабилитации пациентов, которые находятся здесь и доставлены в другие медицинские учреждения. У нас полная синхронизация всех действий с коллегами из Ульяновской области».



«Люди зарегистрированы в СО, а де-факто живут в Ульяновске и наоборот: люди живут в Ульяновской области, а работают в Самарской. Мы, конечно, рассчитываем, что и работодатели в стороне не останутся и тоже поддержат и пострадавших, и семьи погибших. У нас общая беда. В двух регионах завтрашний день объявлен днем траура. Надеюсь, все жители с пониманием к этому отнесутся. Сотни тысяч людей передают соболезнования как семьям погибших в Ульяновской, так и в Самарской области. У нас одна беда, горе, с которым мы столкнулись, и вместе будем помогать всем, кто нуждается в нашей помощи», - подчеркнул Дмитрий Азаров после того как вместе с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым пообщался с пострадавшими в аварии в Сызранской городской больнице.



Всем пострадавшим и семьям погибших в аварии на М5 по решению губернаторов Самарской и Ульяновской областей будет оказана поддержка:

- семьям погибших - по 1 млн.руб.

- пострадавшим (в зависимости от степени тяжести травм) - от 100 до 200 тысяч руб.

В Самарской области это 2 погибших и 8 пострадавших, передает пресс-служба облправительства.