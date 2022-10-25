Дмитрий Азаров вручил паспорта граждан России вынужденным переселенцам Донбасса

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Во вторник, 25 октября, губернатор Дмитрий Азаров вручил паспорта граждан Российской Федерации жителям Донбасса, которые покинули родную землю из-за постоянных обстрелов и теперь живут под мирным небом в Самарской области.

«Для меня большая честь и личная радость вручить вам паспорта граждан Российской Федерации, – отметил глава региона, поздравляя с этим долгожданным и знаменательным событием жителей недавно присоединенных к России территорий. – Для каждого из вас путь получения гражданства в России был непростой, зачастую тяжелый. Героический народ Донбасса, Херсонской и Запорожской областей – это люди, которые встали на пути распространения античеловеческих принципов, которые защитили свой родной язык, свое право жить по традициям и укладу наших предков, отцов, дедов и прадедов».

Руководитель области отметил, что он неоднократно бывал на территории Донецкой Народной Республики и в городе-побратиме Снежное, в Луганской Народной Республике, встречался с мирными жителями, российскими военнослужащими, которые встали на защиту их жизней, в том числе с бойцами Самарского батальона и 2 Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии. Поэтому он не понаслышке знает, что там происходило и происходит до сих пор.

«Мы вместе. Сегодня мы оказываем помощь Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, где сегодня сражаются наши самарские добровольцы, наша вторая Гвардейская армия. Помогаем конкретному городу Снежное, где мы многое вместе с жителями сделали за этот год: привели в порядок социальную, жилищную, инженерную инфраструктуру. Я знаю, как к этому относятся люди, которые там живут. Уверен, что сегодня в целом, наверное, более патриотично настроенных регионов, чем четыре региона, вошедшие в состав России, представить сложно. Народ героический, который не испугался, заявил о своем суверенном праве жить так, как считает нужным, как завещали наши предки. Россия не могла остаться в стороне, Россия своих не бросает», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что абсолютное большинство жителей Самарской области сразу включились в работу по оказанию помощи жителям Донбасса. Всего было отправлено 84 гуманитарные колонны, 1,5 тысячи тонн различного груза. Самарцы оказывали поддержку и тем, кто приехал в регион, покинув свои дома из-за постоянных обстрелов.

«Я рад тому, что вы сейчас здесь, на территории Самарской области. Надеюсь, вы ощущаете тепло самарских сердец, самарское радушие и гостеприимство. Поверьте, что абсолютное большинство жителей Самарской области готовы откликнуться и помочь вам, какая бы помощь не потребовалась – в любом вашем начинании, деле, в трудной ситуации. А мы постараемся, мобилизовав работу государственной, региональной, муниципальной власти, обеспечить вас всем необходимым, чтобы вы почувствовали и комфорт, и мирную жизнь, нашли возможность применить свои таланты здесь, на самарской земле, мы создадим возможности для вашей самореализации, постараемся все для этого сделать», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Вместе с паспортами жителям Донбасса была вручена Конституция Российской Федерации, которая, как отметил губернатор, «является главным законом нашей великой страны, нашего общего дома, которая как раз описывает все, что для нас дорого и свято, то, что мы сейчас защищаем там, на земле Донбасса».

«Многонациональный российский народ является носителем власти в нашей стране. И у огромной многонациональной страны есть искреннее уважение ко всем народам, которые населяют Россию. Наша Самарская область здесь точно не исключение. Здесь в добрососедстве, братстве живут представители более 150 национальностей, испокон веков в мире, дружбе, выручая друг друга, подставляя плечо, объединяясь в трудную годину», – добавил Дмитрий Азаров.

Помимо Конституции каждому была вручена книга об истории Самарской области – о ее трагических страницах и славных достижениях. «Я очень надеюсь, что вы, сохраняя любовь к своей малой родине, влюбитесь и в нашу Самарскую область, оцените ее красоты, экономический, промышленный, научный потенциал. Мы постараемся создать для этого условия, – отметил губернатор. – Но самое главное богатство нашего региона – это люди, которые живут, трудятся, растят хлеб, воспитывают детей и связывают свое будущее с родной землей. Мы постараемся сделать так, чтобы вы здесь почувствовали себя дома».

Среди тех, кто сегодня стал гражданином России, супруги Владимир и Людмила Карлацкие. Пенсионеры покинули свой дом летом этого года и приехали в Самарскую область. Выбирались, буквально рискуя своими жизнями. Но им удалось пересечь границу.

«Сегодня мы стали гражданами России. Мы ждали этого события долгих восемь военных лет. Но мы родом из Советского Союза, поэтому мы все 30 лет ждали, что мы будем одной страной, – со слезами на глазах рассказала Людмила Карлацкая. – С Россией у меня связана вся жизнь. Я училась в Москве, там же служил муж, сын служил в Ленинграде, внук закончил университет в Самаре. Поэтому мы связаны с Самарой и Россией. Хочу поблагодарить вас, Дмитрий Игоревич, за гостеприимство, что радужно нас встретили, дали кров, приютили и отнеслись как к своим».

Своей историей поделился житель Мариуполя Геннадий Одинцов, который сегодня получил паспорт гражданина России. «В 2020 году у меня случился инфаркт, требовалось коронарное шунтирование. Но на Украине нет бесплатного лечения. Поэтому я лечился столько, насколько у меня хватило денег. Чтобы прооперироваться, нужно было в переводе на русские деньги полмиллиона, у меня, конечно, их не было, – рассказал он. – С 16 апреля я живу в Самарской области. Именно здесь мне бесплатно сделали очень сложную операцию, которая длилась более 8 часов. Я благодарен всем врачам, медикам, которые помогли. Самара дала мне надежду на жизнь».

Геннадий Одинцов поблагодарил и руководителя области, по поручению которого оказывается вся необходимая помощь тем, кто покинул малую родину. Отдельные слова благодарности он попросил передать Главе государства: «Дмитрий Игоревич, вы общаетесь с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, пожмите ему руку и передайте огромное спасибо за помощь».

Елена Узун вместе со своей дочерью приехала в Самарскую область из Мариуполя в августе. Муж остался защищать малую родину. «Я не ожидала такого отношения людей к нам. Многие обнимались, целовались, радовались тому, что мы приехали. Такое было ощущение, что мы принесли им радость. Люди предлагали свою помощь, понимая, в какой мы оказались ситуации. Благодарность всем огромная», – обратилась она к Губернатору. Во время проведения референдума женщина работала наблюдателем, а сегодня стала гражданкой Российской Федерации.

«Мы очень долго ждали этого события. Мы очень благодарны Президенту России, Губернатору Самарской области за возможность получения российских паспортов. Мы благодарны жителям региона, которые нам очень сильно помогают во всем. После того, что мы пережили, мы надеемся, что все скоро закончится и наши близкие, которые остались там, тоже будут жить в мире», – добавила Марина Роговенко.

«Это долгожданное событие, к которому вы шли осознанно через трудности, лишения. Надеюсь, что мы создадим все условия, чтобы вы почувствовали себя гражданами великой страны и смогли реализовать свои таланты и устремления», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Во время беседы – уже с полноправными гражданами Российской Федерации – жители Донбасса отметили, что теперь у них есть возможность трудоустроиться и получать стабильный заработок, проживая на территории Самарской области.

Дмитрий Азаров отметил, что работы много, поэтому каждый человек может себя реализовать. Он напомнил, что на протяжении последних четырех лет в Самарской области ежегодно создавалось не менее 10 тысяч рабочих мест на крупных и средних предприятиях. «Сейчас в регионе количество вакансий почти в 4 раза больше, чем людей, официально ищущих работу», – подчеркнул губернатор.

Завершая встречу, глава региона выразил уверенность в том, что непростые времена будут преодолены общими усилиями, и Россия одержит победу над злом. «Наш святой долг – создать условия для того, чтобы все военнослужащие были полностью подготовлены к том, чтобы защищать Родину, а настрой у них по-настоящему патриотичный и боевой. Я уверен, что все сложности, с которыми мы столкнулись, преодолеем и победим, никаких сомнений нет. Но сейчас, в особой ситуации нужна настоящая сплоченность, нужна общественная мобилизация, помимо мобилизации экономики, военнослужащих. Я рассчитываю на вас и надеюсь, что вы сможете внести большой вклад в важное дело – объединение людей, а зачастую и объяснение того, почему так важно сегодня защитить нашу Родину. Вы это понимаете, как никто другой. И зачастую надо свой жизненный опыт рассказать тому или иному человеку, как оно обстояло на самом деле и за что мы там сражаемся. Мы один народ, объединенный одной судьбой, что не раз на исторических переломах было доказано. Очень надеюсь, что эти времена, непростые, будут преодолены, и будет подлинное настоящее единство вокруг того, что дорого и свято для каждого из нас», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото: Юлия Рубцова