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Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», глава региона Дмитрий Азаров вручил новогодние подарки ребятам из Центра социального обслуживания.

В канун новогодних праздников о чуде мечтают все. Но больше всего – те дети, которые лишены родительской опеки и заботы. У каждого воспитанника своя история жизни, но педагоги делают все возможное, чтобы дети чувствовали себя как дома, в окружении близких людей.

Ребята главу региона встретили праздничной шоу-программой. Дмитрий Азаров поблагодарил воспитанников «Иволги» за отличный концерт и вручил каждому подарок. Под украшенной новогодней красавицей - 90 именных презентов, среди которых – подарки от партии «Единая Россия».

Кроме того, глава региона передал центру «Иволга» сертификаты на посещение экопарка и покупку музыкальных инструментов.

Поздравляя ребят с Новым годом, Дмитрий Азаров пожелал им успехов в реализации своих возможностей и талантов.

«Человек счастлив, когда чувствует свою востребованность благодаря своим талантам, своим успехам в учебе, спорте, когда он может самореализоваться и когда понимает, что это интересно и важно для окружающих, - подчеркнул губернатор. - Конечно, этого не бывает без усердия, без настойчивости, без добрых, мудрых учителей и наставников, тех людей, которые всегда с вами рядом. И переживают за вас, как за себя», - отметил он.

После того как Дмитрий Азаров ознакомился с условиями проживания в «Иволге», общение продолжилось в телестудии «МоЁжТВ», где глава региона и секретарь Самарского реготделения партии дал развернутое интервью, ответив на вопросы ребят.

Дмитрий Азаров выразил надежду, что сможет найти время для общения с ребятами, а также поможет им познакомиться с достопримечательностями Самарской области в наступающем Новом году, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"