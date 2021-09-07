Дмитрий Азаров внес в облдуму законопроект по поддержке креативных индустрий региона

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Проект Закона Самарской области «О развитии креативных индустрий в Самарской области» направлен на закрепление в региональном законодательстве института творческих индустрий, а также на создание условий для системного развития этого кластера.

Вопрос развития креативных кластеров широко обсуждался 26 августа на стратегической сессии комиссии Госсовета по направлению «Культура», которая открывала Российскую творческую неделю в Москве. Новый законопроект по поручению губернатора подготовлен министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

«Сфера креативных индустрий – это индустрия счастья, где человек, с одной стороны, может себя реализовать, с другой, – заработать денег и обеспечить семью, и, что не менее важно, – подарить творческий продукт всем жителям региона, сделать их в данном случае чуть-чуть счастливее. Уверен, вместе будем разбираться в нюансах. Тем не менее предлагаю принять закон в первом чтении», – обратился Дмитрий Азаров и сразу нашел отклик депутатов, которые поддержали инициативу руководителя области.

Самарская область – один из лидирующих регионов по динамике развития креативных индустрий – объем данного вида предпринимательства в 2020 году достигал 4,3% ВРП (при среднем по стране – не более 2,5% в ВВП). В этом сегменте экономики работает 14,3 тысяч предприятий и организаций, на которых занято более 32 тысяч человек, а объем рынка измеряется в более чем 100 млрд. рублей.

«Принимая во внимание общемировую практику по устойчивому развитию креативного предпринимательства, мы разработали комплексную программу по поддержке креативной индустрии, - рассказал о процессе создания законопроекта министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Находясь в тесном контакте с предпринимателями, систематизировав их потребности, мы разработали целый ряд мер поддержки, к которым относятся налоговые льготы, субсидирование части расходов предпринимателей, механизмы венчурных и традиционных инвестиций, имущественная поддержка, стимулирование внутреннего спроса и поддержка экспорта продуктов и многое другое».

Правовая конструкция закона предполагает погружение конкретных механизмов поддержки креативных индустрий в отдельные нормативно-правовые акты. Депутаты Самарской Губернской Думы поддержали законопроект в первом чтении.