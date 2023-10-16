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Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу на форуме «Один пояс - один путь» в Пекине

16 октября 2023 19:57
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Всего в форуме участвуют представители 130 стран. Делегация из России – одна из самых представительных.

Во вторник, 17 октября, в Пекине стартует Третий форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь". В составе российской делегации, которую возглавляет Президент Владимир Путин, работает губернатор Дмитрий Азаров. Всего в форуме участвуют представители 130 стран. Делегация из России – одна из самых представительных. В ее составе - руководство МИД и других министерств, губернаторы ряда наиболее перспективных для сотрудничества с Китаем регионов России. В ходе двух дней форума запланирована насыщенная программа, включающая в себя переговоры, тематические сессии, подписание соглашений. В преддверии первого дня форума глава самарского региона провел ряд важных переговоров. 

«Закончился первый день работы в Пекине. Здесь стартует форум «Один пояс - один путь», в котором принимают участие представители 130 стран. Рад принимать участие в работе форума в составе российской делегации»,- отметил самарский губернатор. 

Подводя итоги 16 октября,  подготовительного дня работы форума, Дмитрий Азаров рассказал, что день был посвящен переговорам по развитию АВТОВАЗа, которые он провел вместе с президентом компании Максимом Соколовым. 

«Сегодня подготовительный день, и день очень важный, поскольку мы сегодня вместе с Максимом Юрьевичем Соколовым занимались вопросами развития АВТОВАЗа, развития партнерских отношений с китайскими компаниями. И я очень рад, что эти переговоры, которые сегодня прошли здесь, в первый день моей работы в Пекине, были успешны»,- подчеркнул глава региона. 

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что форум даст новый импульс сотрудничеству между Россией и Китаем. «Залогом тому - добрые, по-настоящему партнерские и дружеские отношения между лидерами наших государств. А делегация Российской Федерации, в которую я вхожу, приложит максимальные усилия для расширения взаимовыгодного сотрудничества между нашими народами»,- подчеркнул губернатор Самарской области. 

Одной из главных тем форума станет развитие трансграничной инфраструктуры, налаживание энергетических и телекоммуникационных цепочек, снятие барьеров и макроэкономическая поддержка, переход на расчеты в национальных валютах, наращивание контактов между людьми. В ходе форума Самарская область выступит с предложениями по развитию логистического, инвестиционного потенциала, созданию новых производственных кооперационных связей, сотрудничеству в иных сферах. 

Напомним, инициативу создать экономические коридоры в рамках нового «Шелкового пути» лидер Китая Си Цзиньпин озвучил в 2013 году. Он предложил объединить сухопутный и морской торговые пути, чтобы доставлять товары в страны Юго-Восточной Азии, Африку, на Ближний Восток и в Европу.

Сегодня в Самарской области активными темпами идет строительство важнейшего инфраструктурного объекта – моста через Волгу и новой трассы в обход Тольятти. Эта дорога станет частью международного маршрута в Западный Китай. Работы должны уже завершиться в следующем году. Кроме того, прорабатывается проект создания в регионе логистического хаба. Эти проекты призваны дать импульс развитию торговых отношений не только между отдельными регионами, но и в целом - укреплению дружеских и партнёрских связей между Россией и Китаем.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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