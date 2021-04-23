Дмитрий Азаров в Москве встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным

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В пятницу, 23 апреля, в ходе командировки в Москву Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром спорта Российской Федерации Олегом Матыциным. На встрече речь шла о реализации проектов в сфере развития спорта на территории Самарской области.

«Буквально вчера я принимал участие в защите фронтальной стратегии РФ, которая рассматривалась членами Правительства РФ, группой экспертов и небольшим составом губернаторского корпуса. Меня очень заинтересовал раздел развития спорта, в том числе массового и детского. И сегодня мы уже провели встречу с министром спорта РФ Олегом Матыциным, – отметил Дмитрий Азаров. – Обсудили, как Самарская область может участвовать в реализации идей, которые показали свою эффективность».

Одной из тем для обсуждения стало создание цифровой платформы управления спортивными объектами. Это единый ресурс, где будет представлена информация о расписании тренировок, загруженности залов. Таким образом, каждый человек будет иметь возможность онлайн выбрать удобное время для занятий физкультурой.

«Это очень перспективный проект, который мы намереваемся реализовывать на территории Самарской области», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Согласно Указу Президента РФ Владимира Путина, к 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70%.

«Здесь важна наша общая работа по усовершенствованию инфраструктуры доступных спортивных сооружений и механизма вовлечения людей в занятия спортом», - отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Дмитрий Азаров рассказал о ходе строительства в Самарской области объектов, которые создаются в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Работы идут в графике. В этом году в Самарской области планируется построить 6 универсальных спортивных площадок, 2 площадки комплекса ГТО, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. Также в этом году будет проведена реконструкция стадиона «Орбита» в Самаре, начнется строительство лыжероллерной трассы на УСЦ «Чайка», продолжается возведение футбольного манежа в Самаре. Обсудили и перспективные проекты: строительство центра настольного тенниса, возведение объектов для занятий единоборствами.

«Рассчитываю, что получим поддержку федерального правительства и министерства спорта при возведении гимнастического комплекса «Немов-центр» - проекта, который будет реализовываться в Тольятти», - подчеркнул Губернатор.

Одна из важнейших задач на сегодня - завершение строительства Дворца спорта в Самаре. На его открытие Дмитрий Азаров пригласил министра спорта РФ Олега Матыцина. Губернатор и министр спорта России обсудили календарь предстоящих мероприятий и возможность проведения на этой площадке спортивных состязаний международного уровня - не только по хоккею, но и по кёрлингу.

«С нашей стороны делается все необходимое для того, чтобы проекты, которые в Самарской области задуманы или находятся на стадии завершения, были обязательно успешными», - отметил Олег Матыцин.

Также на встрече рассмотрели перспективы строительства спортивных объектов на принципах государственно-частного партнерства.

«Олег Васильевич знает, что Самарская область – лидер по государственно-частному партнерству в стране. Поэтому пригласил нас проработать подобного рода модель управления возведением спортивных объектов», - отметил Глава региона.

Дмитрий Азаров рассказал, что уже провел встречу с одним из потенциальных инвесторов по строительству ледового комплекса в Самарской области. Спортивный объект будет включать в себя сразу 4 ледовые площадки, объединенные под одной крышей, с дополнительной спортивной инфраструктурой, а также возможностями для досуга и отдыха.

«Предполагаем, что уже в ближайшие 3 недели мы подберем площадки для возможного размещения этого объекта на территории Самарской области. У меня уже есть идеи, где это можно сделать, и рассчитываем, что этот масштабный проект также будет реализован - на средства инвесторов», - сообщил Дмитрий Азаров.

В завершение встречи Дмитрий Азаров поблагодарил Олега Матыцина за совместную работу по развитию физкультуры и спорта. «Я уверен, что для детского, массового спорта и спорта высших достижений мы сможем реализовать потенциал, который есть в Самарской области с вашей поддержкой», - резюмировал Губернатор.