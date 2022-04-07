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Дмитрий Азаров: в этот сложный исторический момент люди проявляют сплоченность и поддерживают Президента страны

7 апреля 2022 17:57
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7 апреля в Самаре состоялось расширенное заседание регионального оргкомитета "Победа" под председательством Дмитрия Азарова.

Центральной темой заседания стала подготовка к празднованию 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также будут подведение итогов патриотической работы по сохранению исторической памяти, которая велась в Самарской области в течение 2021 года.

В очном и онлайн-формате участие в мероприятии приняли ветераны, Герои России, Герои Социалистического Труда, почётные граждане города и области, заслуженные люди региона, представители органов исполнительной власти, территориальных органов федеральных структур, депутаты различного уровня, главы муниципальных образований, представители бизнес-сообщества, широкого спектра общественных организаций, «Волонтёры Победы», активисты «Молодой Гвардии Единой России».

В ходе своего выступления глава региона поднял тему проходящей сейчас на Украине спецоперации. Он заявил, что сегодня наши воины-защитники вновь спасают Родину и мир от нацизма.

«Еще недавно мы и представить себе не могли, что вновь, как и во время Великой Отечественной войны, придется изгонять нацистов из Донбасса, из Украины. Мы с вами долго верили в то, что у нашей страны нет врагов, все страны являются нашими партнерами», - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона добавил, что мы как великая суверенная страна, просто обязаны защитить наших соотечественников от откровенного геноцида.

«У каждого гражданина есть один выбор: либо ты со своей страной, либо с врагом. Третьего не дано. Такой же выбор стоял перед нашими людьми во время нашествия нацистов в 1941 году», - напомнил он.

Для Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» патриотическая работа всегда являлась одним из приоритетных направлений деятельности. Проектом, объединяющим все партийные и общественные инициативы в данной сфере, является федеральный партийный проект «Историческая память».

Напомним, что в 2021 году на субботники, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны, вышли 7 900 единороссов. Особое внимание во всех муниципалитетах – к мемориальным комплексам в память о героях войны, могилам фронтовиков и павших воинов. Более 200 площадок в регионе приведены в порядок. Сейчас стартовал месячник благоустройства во всех 45 муниципалитетах Самарской области. Каждое местное отделение Партии традиционно определяет для себя перечень объектов – мемориалов, обелисков, мест воинской памяти для проведения партийного субботника на территории действия каждого отделения «Единой России» в апреле и мае 2022 года.

Организовано шефство над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны, к сожалению, их в регионе осталось всего 427 человек. За каждым ветераном закреплены депутаты различного уровня, обеспечен личный контакт депутатов с ветераном и его родственниками.

В 2021 году несмотря на пандемию и эпидограничения Региональным отделением Партии были проведены более 3,5 тысяч онлайн-акций патриотической направленности: «Звонок ветерану», «Палисадник Победы», «Окна Победы», «Двор, где живет ветеран», «Голос Победы», "Парад у дома ветеранов", "Письмо ветерану" и другие).

В 2022 году будет продолжена серия традиционных патриотических мероприятий и акций, среди которых одним из центральных событий станет «Диктант Победы», который пройдет 3 сентября. За три года  в нём приняли участие 1,5 миллиона человек, из которых  более 100 тысяч – жители самарского региона. В 2022 году предлагается увеличить количество уникальных площадок международного исторического диктанта.

И наконец, после двухлетнего перерыва из-за пандемии, важным патриотическим мероприятием этого года должен стать Парад Победы 9 мая 2022 года и акция «Бессмертный полк».

9 Мая 2022 года в параде на площади Куйбышева в Самаре примут участие 1834 человека, 616 из них - действующие военные. Также зрители увидят 22 единицы специализированной техники и несколько вертолётов и самолетов в воздушной части парада.

Кроме того, официальное возложение цветов в честь праздника состоится 6 и 9 мая. Все желающие смогут почтить память погибших в Великой Отечественной войне у Вечного огня и горельефа "Скорбящей Матери-Родине", пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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