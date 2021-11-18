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 18 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров находится в рабочей командировке в Москве.
Дмитрий Азаров участвует в обсуждении федеральной стратегии развития отрасли строительства и ЖКХ
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Дмитрий Азаров участвует в обсуждении федеральной стратегии развития отрасли строительства и ЖКХ

18 ноября 2021 17:48
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 18 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров находится в рабочей командировке в Москве.

В четверг, 18 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву принимает участие в семинаре-совещании по вопросу стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.

В работе семинара участвуют Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, Помощник Президента РФ — Секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин, Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, а также главы субъектов Российской Федерации и их заместители, курирующие строительную отрасль, представители федеральных органов исполнительной власти, институтов развития и экспертное сообщество.

Выступая с докладом на открытии мероприятия, вице-премьер Правительства Марат Хуснуллин высоко оценил такой формат взаимодействия федеральной и региональной власти для получения обратной связи при разработке основного документа, определяющего приоритеты развития строительной отрасли не только на ближайшие годы, но также на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

«Каждый регион вносит свой вклад в создание и реализацию Стратегии стройотрасли и ЖКХ, – подчеркнул он. — Наша сегодня задача – провести «мозговой штурм». Мы должны выработать те решения, которые положим в Стратегию и дальше будем ее реализовывать. Мы не хотим, чтобы наша Стратегия была написана толстым документом, который кто-то не прочитает, а кто-то прочитает и положит на полку. У нас задача, чтобы из Стратегии мы сделали на ближайшие 10 лет очень конкретный документ, по которому достигнем результата».

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года разрабатывается в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина. Ее основные задачи – повышение комфорта, качества и уровня жизни людей, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

В Самарской области благодаря системной работе Правительства под руководством губернатора планомерно наращиваются темпы строительства, и увеличиваются объемы ввода жилья. С начала текущего года, несмотря на трудности пандемийного периода, на территории региона введено в эксплуатацию более 1500 тыс. кв. м. жилья, что составляет 155,6% к аналогичному показателю прошлого года.

Продолжается процесс создания комфортной городской среды в населенных пунктах региона. Только в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 163 общественных пространства и 313 дворовых территорий.

Регион является одним из лидеров в стране по масштабам дорожного строительства. В этом году приведено в порядок 400 км автомагистралей. Рекордными темпами идет строительство мостов: на 1,5 года раньше срока открылся новый мост через реку «Сок», успешно продолжается строительство моста через Волгу со 100-километровой трассой рядом с Тольятти, которая входит в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», ускоренными темпами идёт работа по 2-му этапу мостового перехода «Фрунзенский».

Кроме того, в регионе ведётся масштабное строительство школ, детских садов, поликлиник и больниц, объектов культуры и спорта.

Реализация проектов, направленных на социально-экономическое развитие, улучшение транспортной, строительной инфраструктуры — важная часть региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова при участии жителей Самарской области и направленной на повышение качества жизни граждан.

 

 

Теги: Дмитрий Азаров

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