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По итогам выборов в Госдуму фракция «ЕР» обновилась более чем на 50%, на это же количество обновятся и руководящие органы партии после грядущего съезда.
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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров стал членом высшего совета партии "Единая Россия"

4 декабря 2021 17:11
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По итогам выборов в Госдуму фракция «ЕР» обновилась более чем на 50%, на это же количество обновятся и руководящие органы партии после грядущего съезда.

По итогам выборов в Госдуму фракция «ЕР» обновилась более чем на 50%, на это же количество обновятся и руководящие органы партии после грядущего съезда, об этом сообщил ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Среди новых лиц в федеральном и региональных парламентах значительное количество волонтеров, представителей общественных движений, победителей федеральных кадровых проектов. В связи с этим и сам кадровый состав партии ждали перемены. Генеральный Совет партии на съезде обновился более чем на половину, Высший совет – на 40%.

В ходе съезда был переизбран председатель партии. Этот пост на 5 лет сохранил за собой Дмитрий Медведев, за него проголосовали участники Съезда партии. Борис Грызлов вновь избран на должность председателя Высшего совета «Единой России».

Губернатор Самарской области, секретарь Самарского регионального отделения партии Дмитрий Азаров вновь вошёл в состав Высшего совета «Единой России». Высший совет партии состоит из 100 человек. В обновлённый состав совета, кроме Дмитрия Азарова вошли руководители других регионов страны. Главы ещё 12 субъектов РФ возглавили региональные отделения «Единой России». Их кандидатуры утвердили в ходе съезда партии, который проходит 4 декабря в Москве.

«Партия становится социальным и кадровым лифтом для политиков всех возрастов, не только для молодежи. Важно, чтобы эти люди были неравнодушными, энергичными, целеустремленными. Основной упор делается на молодых людей, которым небезразлично будущее родной страны. Очень много новых молодых лиц «из народа» - волонтеров, лидеров общественных движений, есть победители кадровых проектов. Партия продолжает курс на обновление», отмечают делегаты ХХ Съезда партии от Самарской области.

Отметим, что в состав делегации от Самарской области на съезде вошли секретарь реготделения Партии, глава региона Дмитрий Азаров, депутаты Государственной Думы Александр Хинштейн, Леонид Симановский и Виктор Казаков, Андрей Трифонов, член совета федерации Андрей Кислов, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном заксобрании Александр Живайкин и другие, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Дмитрий Азаров Единая Россия

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