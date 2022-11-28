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Дмитрий Азаров: «Самые острые вопросы семей военнослужащих возьмем в совместную проработку»

28 ноября 2022 19:05
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Наиболее успешный муниципальный опыт помощи семьям военнослужащих будет масштабирован на всю область.

В понедельник, 28 ноября, на оперативном заседании Правительства Самарской области под председательством главы региона Дмитрия Азарова был рассмотрен вопрос об организации помощи семьям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Задача по формированию социальных паспортов семей военнослужащих и оперативной отработки потребностей, которые в них указывают члены семей, была поставлена губернатором всем главам муниципальных образований. В региональном правительстве этот вопрос находится на постоянном контроле. О том, как ведется работа по социальным паспортам семей военнослужащих, на сегодняшнем заседании доложили главы Хворостянского, Кинельского, Большечерниговского районов.

Глава Хворостянского район Виктор Махов рассказал о том, что проводит встречи с родственниками мобилизованных граждан.  Решаются вопросы внеочередного медицинского обслуживания пенсионеров, постановки на бесплатное социальное обслуживание. Также в районе оказывают помощь семьям в бытовых нуждах. «Двум семьям проведен ремонт системы отопления, трем семьям осуществлена поставка соломы и сена, две семьи обеспечены зерном для личного подсобного хозяйства», - отметил глава района. Кроме того, родным военнослужащих помогли с ремонтом крыши, обеспечением дровами, погашением долгов по ЖКХ, по заявкам производится уборка поросли деревьев у дома, запланированы работы по ремонту изгороди. «Также оказывается содействие в постановке на учет в центры занятости, семьям оказывается помощь в виде продуктовых наборов», - доложил Виктор Махов. В администрации района ведется сбор благотворительной помощи от жителей, формируются посылки для солдат. «В настоящее время пчеловоды района подготовили к отправке мед – 600 кг», - отметил глава муниципалитета.

Одна из заявок касалась газификации дома, где уже имеется электрическое отопление. Дмитрий Азаров дал поручение главе района совместно с министерством социально-демографической и семейной политики области отдельно разобраться в этой ситуации. «Конечно же, помощь семье военнослужащего надо оказать. От таких вопросов отмахиваться нельзя», - подчеркнул губернатор.

Глава муниципального района Кинельский Юрий Жидков рассказал о помощи семьям военнослужащих с детьми. Дополнительно к действующим льготам по отмене родительской платы за детсад и обеспечению горячим питанием школьников трое детей военнослужащих из Кинельского района направлены для оздоровления в санаторий «Циолковский», также семьи проконсультированы по вопросам отдыха и оздоровления. Части семей оказана бесплатная поддержка в виде зерна для развития личного подсобного хозяйства, нескольким семьям поставлены дрова. Многодетной семье добровольца отсыпана песчано-гравийная дорога - 350 м, для детей военных закупается зимняя одежда и продукты питания.

В Большечерниговском районе проводится работа с пенсионерами из числа родственников военнослужащих.   «На данный момент волонтерами и администрацией центральной районной больницы произведен обзвон каждой семьи, было предложено медицинское обслуживание, по итогам работы 5 мамам военнослужащих оказана медицинская помощь в соответствии с профилем заболевания, 6 семей направлены на дополнительные медицинские обследования», - отметил глава района Алексей Акимов. Помогают и в решении хозяйственно-бытовых вопросов: это ремонт системы водоснабжения, частичный ремонт кровли, входной группы, заготовка дров для бань, приобретение корма для скота.

Дмитрий Азаров поручил сформировать свод мер поддержки, реализованных на муниципальном уровне - в каждом районе и городском округе.  «Эта практика в заготовке корма для подсобных хозяйств по многим районам уже распространяется. Мы заслушиваем каждый понедельник вопрос о мерах поддержки, ряд из них, конечно, надо масштабировать. Есть опыт, когда коллеги и по транспортному обслуживанию дополнительные льготы вводят на муниципальном уровне, и так далее. Нам нужно масштабировать наиболее успешный опыт», - подытожил губернатор.

Также губернатор акцентировал внимание глав муниципальных образований региона на проведении 1 декабря депутатских приемов. «Депутатами различного уровня от партии «Единая Россия» на 1 декабря запланированы приемы граждан. В первую очередь коллеги будут нацелены на встречу с семьями военнослужащих, на самые острые, самые проблемные вопросы. Естественно, возьмем на совместную отработку. Где вам не хватает своих ресурсов и полномочий – будем помогать», - обратился к главам Дмитрий Азаров.

 

Фото:   Андрей Савельев

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