Дмитрий Азаров с «Лидером России» Антоном Ждановым обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия

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28 апреля в рамках Всероссийского форума «Проектирование госуправления 4.0» наставник конкурса «Лидеры России» Дмитрий Азаров встретился с победителем 3 сезона конкурса Антоном Ждановым.

Наставник и подопечный обсудили основные направления работы, перспективы дальнейшего взаимодействия, а также принцип человекоориентированности в работе органов власти и бизнеса.

Антон Жданов, генеральный директор ООО «Этерна ЛО», по итогам конкурса в качестве наставника выбрал Дмитрия Азарова, отметив, что богатый управленческий опыт главы региона, умение выстроить работу команды Правительства для успешного социально-экономического развития Самарской области и благополучия граждан вызывают большое уважение.

Антон Жданов подчеркнул, что с удовольствием принял предложение принять участие в форуме «Проектирование госуправления 4.0». в качестве модератора регионального трека на тему человекоцентричности.

«Сейчас представители и бизнеса, и госуправления понимают, что нужно менять подходы, привлекать новых людей и делать что-то вместе. Я верю, что это приведет к отличным результатам», – отметил победитель конкурса «Лидеры России».

«Крайне важная задача - сделать так, чтобы идея человекоцентричности в управлении получила практическое применение. Это произойдет не сразу. Но само обсуждение этой темы уже важно», – акцентировал внимание губернатор.

В ходе встречи Дмитрий Азаров обсудил с Лидером России индивидуальный план профессионального развития и возможности участия в проектах Самарской области.

«Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения в самых разных областях, который проводится АНО «Россия – страна возможностей».

Победители конкурса получают образовательный грант и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России, перенимая опыт в интересующих областях.

Самарская область традиционно является лидером в ПФО и стране не только по количеству заявок, но и по числу участников, полуфиналистов и финалистов конкурса. Заявочная кампания конкурса этого года ещё продолжается, но наша губерния уже вошла в топ-10 по числу поданных заявок.

Фото: sova.info