Дмитрий Азаров раскритиковал ряд министерств за недостаточный контроль при реализации нацпроектов

Я нашел ошибку
Главные новости:
 В ближайшее время вакцина будет доставлена  в медицинские организации региона.
В Самарскую область  поступила очередная  партия вакцины ГамКовидВак  – 9400 доз
Бориса Германовича не стало в возрасте 75 лет.
Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Бориса Фетисова
За неделю заболеваемость коронавирусом снизилась в 4-х возрастных группах: 7-14 лет – на 12%, 15-17 лет  - на 26%, 18-29 лет – на 18,6%, 30-49 лет – на 12%.
Оперативный штаб СО: «красная зона» в лечебных учреждениях региона сокращается на 850 коек  
Выявленные дефекты сварки на «Самара-Арене» будут устранены до 20 марта.
Виталий Иванов рассказал, когда футболисты снова смогут играть на «Самара-Арене»
Однако новый вид знака пока не определен.
В России появился новый дорожный знак для обозначения камер
Замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко отметил, что одобрение санкций ЕС по делу Алексея Навального не стало для Москвы сюрпризом.
МИД России анонсировал ответную реакцию Москвы на санкции ЕС по делу Навального
За минувшие сутки при уборке снега в Самаре было задействовано 591 единица техники, 444 уборщика общественных территорий, а также 2068 дворников.
Мобилизация городских властей: в понедельник подвели итоги «воскресника» в Самаре
Марина Шляпина, Марина Камчатова. Загадай желание.
Самарский художественный музей представит тонкую по колориту и лиричную по настроению выставку двух художниц из Тольятти
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.4
EUR 89.45
-0.92
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны
В первый день весны в Тольятти стартует Фестиваль Счастья
В Самаре пройдет Десятый Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре - 2021»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Дмитрий Азаров раскритиковал ряд министерств за недостаточный контроль при реализации нацпроектов

1 марта 2021 18:37
233
"У меня складывается ощущение, что министерства недопонимают важности задач, которые перед нами стоят", – отметил Глава региона.

В понедельник, 1 марта, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами Правительства, главами муниципалитетов и ведомств. На повестке – оперативная обстановка в регионе, а также ход реализации нацпроектов.

Докладывая об исполнении приоритетов в разрезе каждого министерства, заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров отметил, что большая часть министерств выдерживает «контрольные точки»: в установленные сроки разработаны программы, своевременно заключаются соглашения и контракты на проведение работ. Однако некоторые министерства с задачей справляются не в полной мере. В докладе, в частности, прозвучали министерство энергетики и ЖКХ, министерство образования и науки.

«У меня складывается ощущение, что министерства недопонимают важности задач, которые перед нами стоят, – отметил Глава региона. – Я требую от вас должного отношения к вашей работе, к вашим непосредственным обязанностям. Вы знаете, что особое внимание по-прежнему необходимо уделять нацпроектам. И мне странно об этом говорить на третьем году их исполнения».

Дмитрий Азаров поручил возобновить практику еженедельных отчетов отстающих министерств на оперативном совещании, в кратчайшие сроки разобраться с причинами неисполнения «контрольных точек» и устранить их. От своевременного и качественного исполнения во многом зависит, будет ли оказана региону дополнительная поддержка со стороны федерального центра на реализацию ключевых проектов. В областном кабмине есть министерства, которые это понимают и работают на опережение. Яркий пример – министерство транспорта и автомобильных дорог: по результатам 2020 года Самарская область заняла второе место в стране по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Такой результат укрепляет доверие федерального Правительства к региону, позволяет привлекать дополнительные средства.

«Есть результат по «Безопасным и качественным автомобильным дорогам», соответственно, есть встречное движение со стороны федерального Правительства. Вы знаете, колоссальные средства в размере 4,5 миллиардов рублей дополнительно мы уже получаем на ремонт дорог, – подчеркнул Губернатор.  – Коллеги, вот вам пример, как работать надо. Преодолели даже те сложности, которые были по муниципалитетам, и с этим научились в министерстве справляться. Есть работа минтранса, которую в пример можно приводить многим и многим министерствам, –  есть и дополнительная отдача для региона».

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
1 марта 2021  18:37 
Дмитрий Азаров раскритиковал ряд министерств за недостаточный контроль при реализации нацпроектов
"У меня складывается ощущение, что министерства недопонимают важности задач, которые перед нами стоят", – отметил Глава региона. Политика региона
229
На 1 марта в Самарском регионе подтвержден 278 случаев новой коронавирусной инфекции
1 марта 2021  12:44 
На 1 марта в Самарском регионе подтвержден 278 случаев новой коронавирусной инфекции
Умерли еще два человека. Здравоохранение
609
Долгожданное событие: самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
28 февраля 2021  13:14 
Долгожданное событие: самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
 Посмотреть, как разместился театр, одним из первых приехал Губернатор Дмитрий Азаров и юные поклонники театрального искусства. Культура
1800
В Самарской области за сутки на 28 февраля выявлены 281 заболевших коронавирусом.
28 февраля 2021  12:47 
В Самарской области за сутки на 28 февраля выявлены 281 заболевших коронавирусом.
В больницах остаются 2879, вылечились и выписаны 44741 человека.  Здравоохранение
1989
В России с 1 марта вступят в силу некоторые изменения в законодательстве
28 февраля 2021  11:36 
В России с 1 марта вступят в силу некоторые изменения в законодательстве
В частности, с первого дня весны обработка данных будет производиться по строгим правилам. В стране
1738
Весь список