Дмитрий Азаров: "Рад тому, что впервые в России общественный центр Сбербанка появился на территории Самарской области" 

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Старт работе центра, призванного объединить всех, кому небезразлична тема экологии и социальной политики, дали губернатор Дмитрий Азаров и председатель Поволжского банка ПАО СберБанк Александр Анащенко.

«Рад тому, что впервые в России такой общественный центр Сбербанка появился здесь, на территории Самарской области. Для меня это еще один важный показатель партнерских отношений, которые выстроились с нашими коллегами, - подчеркнул губернатор. - Банковская сфера, которая на протяжении столетий предполагала определённую закрытость, сегодня получает новый курс развития. Это новая концепция, философия развития группы, которую по праву считают самой высокотехнологичной. Сегодня появляется дополнительная возможность энергичным, ответственным, креативным людям собраться вместе, получить новые знания, обменяться опытом и, используя технологические возможности Сбера, реализовывать свои идеи. Это пример того, как нужно коммуницировать с обществом для выработки совместных идей, которые, уверен, обогатят и нашу область, и всех, кто придет в этот центр, и саму группу компаний».

«Тысячи рабочих мест мы создали вместе благодаря взаимодействию со Сбербанком на территории Самарской области. Это очень важный аспект сотрудничества, который вселяет в нас надежду, что все самые смелые проекты и идеи, которые у нас есть, будут воплощены в жизнь», - отметил губернатор.

Два ведущих направления работы Общественного центра - экология и социальная инициатива. Здесь будут проводить лектории и дискуссии, приглашать известных спикеров, а в удобном коворкинге можно будет обсудить проекты и обменяться идеями.

«СберБанк очень ответственно относится к экологии, мы одними из первых в стране стали использовать технологии бережливого производства и в своей работе придерживаемся принципа ESG – защита экологии, забота об обществе и ответственное управление бизнесом, - рассказал Александр Анащенко, Председатель Поволжского банка ПАО СберБанк. - Для нас крайне важно, чтобы отношение к природе менялось во всем обществе. Новый шаг – открытие Общественного центра Сбера в Самаре. Я уверен, что Центр объединит экоактивистов региона, позволит создавать новые уникальные проекты, которые повысят значимость экологии для жителей».

Уже сегодня в Общественном центре прошли первые лекции для студентов - будущих экологов и биологов.

На площадке нового Общественного центра Сбера обсудили вопрос о разработке концепции развития туристического кластера села Ширяево, с которой регион победил на федеральном конкурсе, и Самарской Луки в целом.

«Для меня очень важно, чтобы было сохранено бережное отношение к природе и в то же время создавало дополнительную точку роста для региона», - подчеркнул губернатор.

Также Дмитрий Азаров предложил Александру Анащенко обсудить на территории Общественного центра реализацию в регионе Национальной социальной инициативы.

«На Президиуме Госсовета под председательством Владимира Путина обсуждалась Национальная социальная инициатива, которую выдвинуло АСИ и которую мы уже начали претворять на территории нашего региона. Уверен, что благодаря такому живому обсуждению обязательно появятся новые идеи о том, как наиболее эффективно реализовать принципы НСИ в регионе», - отметил губернатор.

Председатель Поволжского банка ПАО СберБанк поддержал инициативу Главы региона.

В ходе открытия Общественного центра Сбера также было подписано соглашение между Поволжским банком СберБанка и Самарским областным отделением «Русского географического общества». Соглашение позволит проводить совместные образовательные и исследовательские программы и проекты, которые будут направлены на популяризацию изучения географии и смежных наук, знаний о сохранении природы, реализацию научных, культурных, социальных, экологических программ по изучению Самарской области.

«Я хочу пожелать успехов этому центру, чтобы здесь было как можно больше талантливых, ответственных, энергичных людей, одержимых масштабными преобразованиями во имя и во благо человека, во имя и во благо нашей страны. Уверен, что таких открытий здесь будет много!» - пожелал успехов центру Дмитрий Азаров.