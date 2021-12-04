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Секретарь Самарского реготделения партии «ЕР» возглавляет делегацию самарских единороссов на третьем этапе Съезда партии в Москве.
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Дмитрий Азаров: путь длиною в 20 лет страна и общество прошли вместе с партией «Единая Россия»

4 декабря 2021 15:35
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Секретарь Самарского реготделения партии «ЕР» возглавляет делегацию самарских единороссов на третьем этапе Съезда партии в Москве.

«20 лет - небольшой исторический путь, но для нашей новой России – это путь огромный. И этот путь наша страна и общество прошли вместе с партией «Единая Россия».  Об этом заявил Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров в преддверии открытия третьего этапа ХХ Съезда партии в Москве.

«Партия стала, по меткому выражению Владимира Путина, нашего президента – «точкой сборки» страны, всех гражданских, патриотических, государственных сил. Сил, которые радеют за народ, за государство, которые бережно относятся к истории нашей страны, к исторической правде и защищают ее на всех площадках. И конечно же, уверенно смотрят в будущее», - отметил руководитель самарской делегации и регионального отделения партии.

«Я точно знаю, что, объединив усилия, мы можем больше, несмотря на все сложности нынешнего периода, который разобщает людей. Мы уже два года живем в режиме социальной дистанции, сокращения общественных коммуникаций, проведения встреч в режиме онлайн. Конечно же, это не способствует коммуникации и объединению общества. Но уверены, что вместе мы справимся и с этой напастью, с этим незримым врагом. Вместе -победим! А партия «Единая Россия» на новом этапе, на новом технологическом укладе – вновь станет точкой сборки нашего государства и нашего общества», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Напомним, в Москве 4 декабря проходит заключительный этап Съезда «Единой России». На нем будет представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подведут итоги избирательной кампании 2021 года, утвердят планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Также в соответствии с Уставом будут переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России»: участники Съезда изберут Председателя партии, Высший и Генеральный советы «Единой России», Комиссию по этике. Будут сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

 

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