Дмитрий Азаров провёл с главами муниципальных образований Самарской области «работу над ошибками»

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В Самарской области проходит серия установочных на год совещаний для глав муниципальных образований и руководителей профильных министерств. Кроме оценки итогов работы управленческой команды области в 2020 году проводится сверка задач по национальным проектам и Стратегии лидерства региона на предстоящие годы. Важность командной работы в интересах людей подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

«Самое главное для всех – качественное исполнение национальных проектов, инициированных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Разберем подробно и то, что не удалось сделать. А у нас, к сожалению, есть не только заметные успехи, но и по ряду направлений – значительные претензии к муниципалитетам», – акцентировал внимание глава региона.

Так, наибольшее количество вопросов у губернатора вызвало исполнение федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Экология»: не выполнили показатели Жигулевск, Самара и Пестравский район.

«Есть вопросы, волнующие людей на протяжении десятилетий, которые мы с вами намеревались отработать в 2020 году. По Пестравке, например, главный вопрос для людей – это чистая питьевая вода. В планах у нас было в 2020 году с задачей справиться. Не справились. И так спокойно администрация для себя отфиксировала, что ничего страшного, в следующем году обязательно доделаем. А то, что людям год еще ждать чистой питьевой воды, это как будто никого не волнует. Такого подхода я не потерплю. И кадровые изменения, как вы знаете, уже произошли, в том числе в Пестравском районе», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

При этом большая часть муниципалитетов внимательно относится к просьбам жителей, яркий тому пример – Хворостянский район. Дмитрий Азаров отметил: именно таким муниципалитетам будет оказываться всемерная поддержка областного Правительства.

«Там, где мы видим, что глава муниципального образования понимает, что он самый близкий человек, к которому люди обращаются со своими проблемами, откликается на их предложения, с энтузиазмом приступает к реализации идей, которые люди генерируют, там мы видим совершенно иной результат, – обратил внимание Дмитрий Азаров. – У нас на глупость, на всякую ерунду денег нет, а там, где задумываются стоящие проекты, однозначно будет поддержка. Причем, не только через механизмы национальных проектов, но и при помощи региональных программ, проекта «Содействие».

Губернатор поставил задачу главам городов и районов мобилизовать усилия, подчеркнув, что время, когда можно было спокойно почивать на лаврах, довольствуясь достижениями прошлых лет, давно прошло.

«Жить прошлыми заслугами невозможно: новые задачи ставят люди перед нами каждый день. И если происходит бронзовение чиновника того или иного уровня, если он становится глух к предложениям людей, к проблемам бизнеса, а иной раз создает проблемы бизнесу, значит такому чиновнику со мной не по пути. Этот человек в моей команде работать не сможет. Я надеюсь, вы все это хорошо понимаете. Мы здесь собрались для того, чтобы провести работу над ошибками, справиться с задачами текущего и последующих годов», – отметил руководитель области, передает пресс-служба облправительства.