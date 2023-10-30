Я нашел ошибку
Главные новости:
Победив в окружном финале, она получит грант 1 млн рублей и возможность встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны.
Проректор ПВГУС – суперфиналист «Лидеров России»
В «Чёрную книгу растений Самарской области» включены 30 вредных видов
В «Чёрную книгу растений Самарской области» включены 30 вредных видов
"РКС-Самара" заменил сразу восемь задвижек в Кировском районе
"РКС-Самара" заменил сразу восемь задвижек в Кировском районе
Всероссийские соревнования по карате пройдут в Тольятти
Всероссийские соревнования по карате пройдут в Тольятти
В России к 2024 году появятся новые учебники по географии и истории
В России к 2024 году появятся новые учебники по географии и истории
Студент Тольяттинского медколледжа стал призером национального чемпионата «Абилимпикс»
Студент Тольяттинского медколледжа стал призером национального чемпионата «Абилимпикс»
Поздравление врио министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской с Днем тренера
Поздравление врио министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской с Днем тренера
В Самарской области пройдет Всероссийский исторический диктант
В Самарской области пройдет Всероссийский исторический диктант
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.22
-0.34
EUR 98.35
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет кинолекция «Недетский возраст: феномен подростковой драмы»
Самарцев приглашают поговорить об архитектуре города и позавтракать
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Правительства Самарской области

30 октября 2023 12:40
143
Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Правительства Самарской области

 

В понедельник, 30 октября, губернатор Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Правительства Самарской области. В нем принимают участие депутаты Самарской Губернской Думы, члены регионального Правительства, главы муниципалитетов, представители Общественной палаты Самарской области, научного и экспертного сообщества, профсоюзов, бизнеса, СМИ, лидеры религиозных конфессий, общественных объединений, почетные граждане, волонтеры, активисты ветеранских и молодежных организаций.

В повестке – итоги социально-экономического развития Самарской области за 9 месяцев 2023 года, ожидаемые итоги за текущий год. Также на расширенном заседании Правительства обсудят проект закона Самарской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Открытое общественное обсуждение проекта областного бюджета перед внесением его в Губернскую думу проводится по инициативе губернатора Дмитрия Азарова уже шестой год подряд. Это своего рода «нулевое чтение» будущего главного финансового документа региона.

«Такой формат комплексного, совместного обсуждения проекта главного финансового документа региона хорошо себя зарекомендовал. Он позволяет нам ещё раз сверить вектор социально-экономического развития Самарской области с реальными запросами людей, трудовых коллективов, интересами и приоритетами различных слоев общества, всех территорий региона», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

 

Фото: Юлия Рубцова

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Губернатор Дмитрий Азаров передал 2-й армии уникальный боевой пикап.
29 октября 2023, 15:02
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с казаками-добровольцами перед их отправкой в зону СВО
Губернатор Дмитрий Азаров передал 2-й армии уникальный боевой пикап. Политика
649
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с праздником
29 октября 2023, 12:05
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с праздником
Строительство и работа объектов промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы и торговли региона невозможны без вашего каждодневного труда. Общество
576
Назначен министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
27 октября 2023, 14:04
Назначен министр социально-демографической и семейной политики Самарской области
Им стала Регина Воробьева. Общество
555
В центре внимания
Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Правительства Самарской области
30 октября 2023  12:40
Дмитрий Азаров проводит расширенное заседание Правительства Самарской области
142
В городском транспорте Самары проезд все-таки подорожает с 1 ноября
30 октября 2023  12:26
В городском транспорте Самары проезд все-таки подорожает с 1 ноября
134
Губернатор Дмитрий Азаров передал 2-й армии уникальный боевой пикап.
29 октября 2023  15:02
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с казаками-добровольцами перед их отправкой в зону СВО
652
В Самаре временно изменят четыре автобусных маршрута
29 октября 2023  14:20
В Самаре временно изменят четыре автобусных маршрута
424
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с праздником
29 октября 2023  12:05
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с праздником
590
Весь список