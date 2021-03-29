Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба

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В понедельник, 29 марта, в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 8,7% в сравнении с предыдущими семью днями. Заболеваемость стабилизировалась на показателях порядка 200 случаев ежедневно. Случаи коронавируса фиксируются во всех муниципальных образованиях области, наибольшее число – в Самаре. За 12-ю неделю года заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч населения выросла в трех возрастных группах: среди детей до года (с одного до двух случаев), 7-14 (с 33 до 40 случаев) и 15-17 лет (с 16 до 19 случаев). В остальных возрастах идет снижение.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают мониторинг циркуляции вирусов, ни одного случая гриппа в Самарской области по-прежнему не найдено. Глава региона подчеркнул, что во многом эта ситуация – результат прививочной кампании против гриппа, когда вакцинацией было охвачено более 60% населения.

Заболеваемость ОРВИ (13565 случаев) за 12-ю неделю ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и на 8,8% ниже чем на предыдущей неделе. Внебольничная пневмония выявлена у 1590 человек, это больше, чем в прошлом году в это же время и незначительно ниже по сравнению с неделей ранее в этом году.

Эпидпорог по ОРВИ среди совокупного населения в области превышает норму на 12,2%, а в возрастной группе 15+ — на 48,8%.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, основная задача – сохранить тренд на стабилизацию эпидемиологической ситуации, учитывая приближающиеся майские праздники.

Принимая во внимание рекомендации Роспотребнадзора, оперативный штаб одобрил решение продлить самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте 65+ до 11 апреля, а работодателям рекомендовать перевести сотрудников этого возраста на дистанционный режим работы. Отложено рассмотрение вопроса о послаблениях в части увеличения заполняемости залов учреждений культуры до 75% и численности участников церемоний бракосочетания исходя из площади залов. Одобрено увеличение нормы количества посетителей профессиональных спортивных соревнований с 20% до 50% от общей вместимости спортивного сооружения.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян в своем докладе отметил, что в штатный режим работы возвращены 1828 коек по направлениям кардиологии, терапии, сосудистой хирургии, гинекологии, ортопедии, онкологии. При этом, если возникнет необходимость, они могут быть быстро переведены на «ковидный» профиль.

В стационарах проходят лечение порядка 3200 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, более 14 тысяч человек лечатся амбулаторно. Поликлиники региона возобновили проведение диспансеризации населения, темпы этой работы будут наращиваться.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции тоже набирает обороты. Продолжают работу 145 прививочных пунктов на базе 63 государственных медицинских учреждений. Два из этих пунктов – мобильные. Всего в область поставлено более 167 тысяч доз вакцины. Первым компонентом препарата ГамКовидВак привиты более 161 тысячи человек, из них вторым компонентом – более 112 тысяч. Отмечены хорошие темпы вакцинации в области, превышающие средний показатель по стране. Более половины прошедших вакцинацию – это люди старше 60 лет.

Что касается новых поставок, то в воскресенье в область прибыла очередная партия вакцины – 21100 доз, ее распределяют по медицинским учреждениям. Ожидается еще две большие поставки препарата ГамКовидВак (Спутник V) – 42 тысячи и 51 тысяча.

Минздраву области поручено улучшить качество отработки листов ожидания – наладить контроль за тем, чтобы оставивших заявки людей приглашали на прививку оперативно, а вакцины распределяли в медучреждения, учитывая количество заявок граждан. Также будет прорабатываться возможность вакцинации на дому для пожилых граждан и инвалидов.