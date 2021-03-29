Я нашел ошибку
Главные новости:
На выставке были представлены все породы охотничьих собак из Самарской области и близлежащих регионов.
В Тольятти на стадионе «Искра» состоялась ежегодная выставка охотничьих собак
Скрапбукинг – это уникальный вид творчества, в котором можно совместить все доступные техники рукоделия.
В Самаре проведут очередной областной семинар-практикум «Декорирование изделий в технике скрапбукинг»
А также руководителю балетной труппы Большого театра Махарбеку Вазиеву, артистам театров Нине Дворжецкой и Андрею Ильину.
Путин присвоил почетное звание Народного артиста РФ певице Аните Цой
Совместная работа региональной команды под руководством губернатора и депутатского корпуса позволяет добиваться приоритетного внимания к СО со стороны Правительства РФ.
Дмитрий Азаров и Леонид Симановский обсудили реализацию ключевых проектов в Самарской области
Сотрудники правопорядка провели с велосипедистами профилактическую беседу.
Прокатились: с отколовшейся льдины на Москва-реке сняли двух велосипедистов
Принято решение продлить самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте 65+ до 11 апреля. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции набирает обороты.
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба
Стриженова ведет на Первом канале передачи "Доброе утро" и "Время покажет".
Екатерина Стриженова госпитализирована во время съемок передачи "Время покажет"
Дополнительные даты также сдвинуты на 5 и 19 мая.
Итоговое сочинение в школах перенесли с 5 апреля на 15 апреля
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.83
0.07
EUR 89.35
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре проведут очередной областной семинар-практикум «Декорирование изделий в технике скрапбукинг»
Результаты массовых рейдов по выявлению водителей, допустивших грубые нарушения ПДД с пятницы по воскресенье 
НОЦ "Инженерия будущего": Выходим в космос
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба

29 марта 2021 20:57
117
Принято решение продлить самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте 65+ до 11 апреля. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции набирает обороты.

В понедельник, 29 марта, в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 8,7% в сравнении с предыдущими семью днями. Заболеваемость стабилизировалась на показателях порядка 200 случаев ежедневно. Случаи коронавируса фиксируются во всех муниципальных образованиях области, наибольшее число – в Самаре. За 12-ю неделю года заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч населения выросла в трех возрастных группах: среди детей до года (с одного до двух случаев), 7-14 (с 33 до 40 случаев) и 15-17 лет (с 16 до 19 случаев). В остальных возрастах идет снижение.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают мониторинг циркуляции вирусов, ни одного случая гриппа в Самарской области по-прежнему не найдено. Глава региона подчеркнул, что во многом эта ситуация – результат прививочной кампании против гриппа, когда вакцинацией было охвачено более 60% населения.

Заболеваемость ОРВИ (13565 случаев) за 12-ю неделю ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и на 8,8% ниже чем на предыдущей неделе. Внебольничная пневмония выявлена у 1590 человек, это больше, чем в прошлом году в это же время и незначительно ниже по сравнению с неделей ранее в этом году.

Эпидпорог по ОРВИ среди совокупного населения в области превышает норму на 12,2%, а в возрастной группе 15+ — на 48,8%.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, основная задача – сохранить тренд на стабилизацию эпидемиологической ситуации, учитывая приближающиеся майские праздники.

Принимая во внимание рекомендации Роспотребнадзора, оперативный штаб одобрил решение продлить самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте 65+ до 11 апреля, а работодателям рекомендовать перевести сотрудников этого возраста на дистанционный режим работы. Отложено рассмотрение вопроса о послаблениях в части увеличения заполняемости залов учреждений культуры до 75% и численности участников церемоний бракосочетания исходя из площади залов. Одобрено увеличение нормы количества посетителей профессиональных спортивных соревнований с 20% до 50% от общей вместимости спортивного сооружения.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян в своем докладе отметил, что в штатный режим работы возвращены 1828 коек по направлениям кардиологии, терапии, сосудистой хирургии, гинекологии, ортопедии, онкологии. При этом, если возникнет необходимость, они могут быть быстро переведены на «ковидный» профиль.

В стационарах проходят лечение порядка 3200 пациентов с коронавирусом и подозрением на него, более 14 тысяч человек лечатся амбулаторно.  Поликлиники региона возобновили проведение диспансеризации населения, темпы этой работы будут наращиваться.

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции тоже набирает обороты. Продолжают работу 145 прививочных пунктов на базе 63 государственных медицинских учреждений. Два из этих пунктов – мобильные. Всего в область поставлено более 167 тысяч доз вакцины. Первым компонентом препарата ГамКовидВак привиты более 161 тысячи человек, из них вторым компонентом – более 112 тысяч. Отмечены хорошие темпы вакцинации в области, превышающие средний показатель по стране. Более половины прошедших вакцинацию – это люди старше 60 лет.

Что касается новых поставок, то в воскресенье в область прибыла очередная партия вакцины – 21100 доз, ее распределяют по медицинским учреждениям. Ожидается еще две большие поставки препарата ГамКовидВак (Спутник V) – 42 тысячи и 51 тысяча.

Минздраву области поручено улучшить качество отработки листов ожидания – наладить контроль за тем, чтобы оставивших заявки людей приглашали на прививку оперативно, а вакцины распределяли в медучреждения, учитывая количество заявок граждан. Также будет прорабатываться возможность вакцинации на дому для пожилых граждан и инвалидов.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Совместная работа региональной команды под руководством губернатора и депутатского корпуса позволяет добиваться приоритетного внимания к СО со стороны Правительства РФ.
29 марта 2021  21:30
Дмитрий Азаров и Леонид Симановский обсудили реализацию ключевых проектов в Самарской области
Политика региона
103
Принято решение продлить самоизоляцию для неработающих граждан в возрасте 65+ до 11 апреля. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции набирает обороты.
29 марта 2021  20:57
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба
Политика региона
116
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами кабмина, руководителями муниципалитетов и ведомств.
29 марта 2021  17:35
Дмитрий Азаров инициировал проверки качества содержания дорог в Самаре и Тольятти
Политика региона
148
В этом году там откроется девять новых производств.
29 марта 2021  17:13
Подведены итоги деятельности двух ТОСЭР «Тольятти» и «Чапаевск»
Экономика региона
173
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
29 марта 2021  12:35
В Самарскую область поступили более 20000 доз противокоронавирусной вакцины ГамКовидВак
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
216
Весь список