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Дмитрий Азаров провел заседание Правительства Самарской области

20 декабря 2021 20:35
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Обсудили меры соцподдержки детей-сирот, а также вопрос увековечения памяти о Почетных гражданах Самарской области Владимире Чудайкине и Елене Шпаковой.

В понедельник, 20 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание Правительства Самарской области, на котором обсудили меры социальной поддержки детей-сирот, а также вопрос увековечения памяти о Почетных гражданах Самарской области Владимире Чудайкине и Елене Шпаковой.

Один из вопросов, рассмотренных на заседании, касался социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева, в текущем году размер ежемесячной выплаты на содержание одного ребенка, находящегося под опекой, в том числе в приёмной семье, устроенного на патронатное воспитание, составляет 8334 рубля.

К рассмотрению членов Правительства был предложен законопроект о внесении изменений в статью 3 закона № 152-ГД. Согласно проекту закона, размер ежемесячной выплаты в 2022 году должен составить 85% от величины прожиточного минимума для детей, установленного Правительством Самарской области, или 9807 рублей на каждого ребенка. Проектом закона также предусмотрен ежегодный перерасчёт выплаты исходя из величины прожиточного минимума.

«Считаю, что это очень важное решение. Это забота о повышении уровня благосостояния людей, проживающих на территории региона, забота о тех, кто всегда должен находиться в фокусе нашего внимания», — поддержал инициативу губернатор.

Решение будет вынесено на одобрение депутатов Самарской Губернской Думы.

Также на заседании Правительства было принято решение об изготовлении и установке памятников Почетным гражданам Самарской области — Герою Советского Союза, одному из самых уважаемых людей нашей губернии и нашего Отечества Владимиру Чудайкину и первому директору Куйбышевской шоколадной фабрики Елене Шпаковой, внесшей огромный вклад в развитие пищевой промышленности региона.

Памятник Владимиру Чудайкину планируют установить в парке Победы в мае будущего года.

«Владимир Иванович Чудайкин — Почетный гражданин Самарской области, Герой Советского Союза, человек легендарный для нашей страны и для нашего региона, человек, перед памятью которого мы склоняем свои головы, равняемся на него. Это наш святой долг», — подчеркнул губернатор.

Памятный знак Елене Шпаковой появится на территории фабрики «Россия», которую она возглавляла с момент основания.

Был также рассмотрен вопрос о поддержке творческого коллектива Волжского русского народного хора имени П.М.Милославова в части организации гастрольной деятельности.

«Коллектив потрясающий, мы можем им по праву городиться. Его нужно отправлять с гастролями по территории нашего региона и за его пределами. Коллектив, который сегодня показывает высокий уровень мастерства, этого достоин», — отметил Губернатор, напомнив о выступлении Волжского хора на открытии международного форума Волонтеров Победы и поручив министерству культуры оказать всестороннюю поддержку коллективу.

 

Фото:   СОВА

Теги: Дмитрий Азаров

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