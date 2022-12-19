Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба

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В понедельник, 19 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперативного штаба, который создан при Правительстве Самарской области в соответствии с Указами Президента России Владимира Путина. Участие в нем приняли руководители министерств, правоохранительных органов, надзорных ведомств, военного комиссариата, а также главы городов региона.

Напомним, Главой государства был принят ряд решений, закрепленных в Указах Президента от 19 октября. В соответствии с документами регионы делятся на четыре уровня готовности в зависимости от ситуации, степени возможных угроз. Самарская область входит в перечень тех регионов, где вводится уровень базовой готовности.

«Работа ведется в постоянном режиме, но тем не менее необходима сверка наших усилий по ранее принятым решениям. Сегодня мы обязательно посмотрим какие сложности возникают при их исполнении, и по тем задачам, которые появляются вновь», – отметил Дмитрий Азаров в начале заседания.

Ключевая задача оперативного штаба состоит в том, чтобы обеспечить четкую, слаженную работу органов региональной, муниципальной власти, территориальных органов силовых структур: Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Росгвардии, МЧС и ФСБ. Это необходимо для обеспечения общественной безопасности в регионе, а также объектов критически важной инфраструктуры. Кроме того, на заседании рассматриваются вопросы по оказанию своевременной помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

Фото: пресс-служба правительства СО