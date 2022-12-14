Дмитрий Азаров провел встречу с новым руководителем УФНС России по Самарской области Кириллом Князевым

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Во вторник, 14 декабря, губернатор Дмитрий Азаров встретился с новым руководителем Управления Федеральной налоговой службы России по Самарской области Кириллом Князевым. Главе региона его представил заместитель руководителя ФНС России Виктор Бациев.

Также сегодня заместитель руководителя ФНС России представил Кирилла Князева коллективу.

В ходе встречи губернатор Дмитрий Азаров обсудил с Виктором Бациевым и Кириллом Князевым планы дальнейшей совместной работы.

Кирилл Князев родился в 1979 году в Кирове. Имеет высшее экономическое и юридическое образование. С июля 2002 года по октябрь 2016 года замещал должности федеральной государственной гражданской службы в территориальных налоговых органах по Кировской области от специалиста 1 категории до заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области. С ноября 2016 года по январь 2018 года – руководитель УФНС России по Республике Марий Эл, с февраля 2018 года по декабрь 2022 года – руководитель УФНС России по Оренбургской области. Награжден знаком отличия «Отличник ФНС России».

Фото: Юлия Рубцова