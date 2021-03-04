Дмитрий Азаров провел совещание по созданию паломническо-туристического центра в Ташле

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В четверг, 4 марта, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Ставропольском районе и Тольятти. Здесь Глава региона провел выездное совещание по созданию паломническо-туристического центра в Ташле. Во второй половине дня он оценит работу ряда объектов социальной сферы, а также проведет личный прием граждан.

Перед совещанием по развитию духовно-просветительского комплекса в Ташле Глава региона и митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий проверили, какие работы уже выполнены на территории храма в честь Святой Троицы и источника во имя иконы Божией Матери «Избавительница от бед».

Открывая совещание, Губернатор отметил: «Комплекс в Ташле – это признанный центр паломничества православных христиан из разных регионов нашей страны и из-за рубежа. Важна и его туристическая привлекательность для нашего региона. В связи с этим нам надо постараться проводить работы таким образом, чтобы не сдерживать поток паломников и туристов, по возможности создавать условия, чтобы людей сюда приезжало как можно больше, при этом не нарушать заведенный здесь порядок».

Именно такой баланс позволит создать необходимые условия для дальнейшего развития туристической отрасли, являющейся одним из драйверов экономики Ставропольского района и региона в целом.

О важности и особом статусе проекта по развитию духовно-просветительского комплекса в Ташле говорит тот факт, что во время своего визита в Самарскую область в 2019 году Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл познакомился с проектом и благословил его.

«Уверен, что реализация этого проекта будет способствовать укреплению гражданского мира и согласия в регионе, развитию межконфессионального диалога, сплочению народов, проживающих на самарской земле, на основе традиционных ценностей», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. Уже сегодня у проекта сформирован огромный пул единомышленников, которые оказывают как организационную, так и финансовую помощь проекту. Именно за счет частных инвестиций проведена большая часть работ в прошлом году.

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий поблагодарил Дмитрия Азарова за внимание к комплексу, отметив, что «объект важен и значим для нашего национального религиозного самосознания».

Подробно о том, какие именно работы проведены в 2020 году, доложил министр строительства Евгений Чудаев. Он рассказал, что большая часть работ проведена по обновлению купелей и источника. Так, в здании источника выполнены демонтажные работы, установлены новый сруб и мраморная чаша, смонтированы временная кровля, окна и двери, выполнена разводка сетей водоснабжения и водоотведения. Под здание купелей создан свайный фундамент, выполнена кладка кирпичного цоколя, смонтированы ванны купелей, а также проложили необходимые коммуникации.

В планах на этот год – расчистить русло реки Ташлы и рассмотреть возможность обустройства зоны для купания, продолжить реставрацию храма в селе Мусорке, спроектировать обводную дорогу около монастыря в Ташле. Параллельно идёт разработка концепции позиционирования комплекса на российском уровне, чтобы упрочить его позиции в перечне наиболее значимых объектов паломничества.

Глава региона подчеркнул, что крайне важно в этом году завершить строительство зданий купелей и источника, благоустроить прилегающую территорию. Такую задачу он поставил перед министерством строительства.

Дмитрий Азаров также отметил, что необходимо утвердить попечительский совет по развитию духовно-просветительского комплекса в Ташле, чтобы установить всесторонний контроль за сроками и качеством проводимых работ.

«Попечительский совет в перспективе может расширяться и укрепляться новыми участниками этого благого дела, но в том, что нам надо это решение принять и оформить на данном этапе, нет никаких сомнений. А дальше будем только рады, если все больше и больше людей, которым небезразлична судьба родной земли, будут к этой работе присоединяться», – подчеркнул Глава региона.

Войти в состав попечительского совета изъявили желание руководители крупных предприятий, депутаты и общественные деятели. По поручению Губернатора окончательно состав будет сформирован и утвержден в десятидневный срок.