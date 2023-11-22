Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам строительства социальных и инженерных объектов в Самарской области

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В среду, 22 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области. Особое внимание было уделено реализации национальных проектов и завершению строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

«Мы вышли на финишную прямую. У нас большое количество объектов, обязательств, которые мы должны до конца года исполнить. Еженедельно на оперативных совещаниях мы эти вопросы обсуждаем, знаем все рисковые зоны по тем или иным объектам. Коллеги, у нас остался месяц, чтобы достичь заданных целей. Мы должны показать полную мобилизацию. У нас все на финальной стадии, в основном идет оформление документов. Все задачи должны быть выполнены, – акцентировал внимание членов областного Правительства Дмитрий Азаров. – Отраслевые министерства, муниципалитеты должны держать руку на пульсе и доводить ситуацию до конца, до конечного результата. Коллеги, хочу, чтобы все свою ответственность понимали в полной мере».

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Владимир Василенко отметил, что на большинстве объектов отрасли работы идут в соответствии с планом. 7 объектов уже введены в эксплуатацию, еще 24 объекта находятся на разных стадиях строительства.

В ходе совещания обсудили и строительство объектов в сфере здравоохранения. Один из самых крупных — новая поликлиника в Куйбышевском районе Самары. Врио министра здравоохранения региона Армен Бенян отметил, что техническая готовность объекта составляет 94 %. «Строители полностью закончат работы к 31 декабря. Планируется, что все оборудование будет поставлено к 15 декабря. Еще необходимо будет пройти процедуру лицензирования», – добавил глава областного минздрава.

Отдельно рассматривались вопросы строительства объектов сфера культуры, в частности детской школы искусств в Большечерниговском районе.

«Чтобы завершить работы на объекте, требуется дополнительное финансирование на оборудование, перечень которого был расширен, но нами не согласован», – отметила врио министра культуры области Ирина Калягина.

«Необходимо сфокусироваться на тех показателях, которые были изначально сформированы и заложены в строительство. Срок главе района по завершению строительства объекта был поставлен до сентября. Он является заказчиком работ, как и по дому культуры, где глава района создал ряд проблем. Он уже должен чувствовать свою ответственность. Я попрошу, чтобы разобрались в вопросе, что за дополнительные потребности возникли, которые требуют дополнительного финансирования. Если глава имеет такие намерения, то пусть и денег находит, потому что смета была определена, проект утвержден. Если что-то дополнительно нужно, то за счет районного бюджета можно решить», – заявил Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что на завершающей стадии необходимо составить четкий план-график по введению всех объектов в эксплуатацию, не откладывая на последние дни уходящего года. Губернатор поручил ответственным министерствам и личном министрам вести постоянный контроль за ходом работ, чтобы ранее установленные сроки были выполнены.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области