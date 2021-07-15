Дмитрий Азаров провел совещание по развитию санатория «Сергиевские минеральные воды»

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В четверг, 15 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по развитию одной из старейших здравниц губернии и страны – санатория «Сергиевские минеральные воды». Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств региона, представители Федерального медико-биологического агентства, которому принадлежит учреждение, глава Сергиевского района.

Напомним, первые сведения о Сергиевских источниках относятся к началу 18 века. В 1703 году Петр I высочайшей грамотой повел устроить завод по добыче серы. Известно, что уже с тех времен местные жители пользовались источниками для лечения различных болезней. Официальное открытие санатория состоялось в 1833 году. Здесь и по сей день санаторно-курортное лечение, долечивание и реабилитацию проходят тысячи жителей Самарской области, Приволжского федерального округа и всей страны. В период пандемии коронавируса на базе санатория прошли реабилитацию сотни жителей губернии.

Открывая совещание, глава региона подчеркнул: курорту нужно придать новый импульс развития. Это важно, прежде всего, для жителей нашего региона, которым необходимо качественное санаторно-курортное лечение.

«Наша задача – создать комфортные условия для людей, которые приезжают в Сергиевские минеральные воды. Это касается не только проживания. Необходимо обеспечить оснащение санатория современным оборудованием, разработать комплекс дополнительных услуг. Нужно привести в порядок всю инфраструктуру, в том числе инженерную, благоустроить территорию. Очень важно создавать дополнительный поток пациентов и туристов, которые будут проходить лечение в санатории», – обозначил приоритеты глава региона.

Медицинский туризм является одним из приоритетных направлений развития губернии. «Самарская область предлагает уникальные возможности по развитию туризма, в том числе – медицинского. И эта сфера, с учетом учреждений здравоохранения, санаториев, курортов, требует от нас повышенного внимания. Сергиевские минеральные воды – это жемчужина, одно из уникальных мест самарской земли», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Главный врач санатория Олег Сментына рассказал, что сегодня лечебное учреждение работает по нескольким профилям: заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата, заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, эндокринной и мочеполовой систем.

«Здравница включает в себя корпуса для проживания больных с одно- и двухместными номерами со всеми удобствами, а также класса «люкс». Есть парк с прогулочными зонами и спортивными площадками. Имеются библиотеки, танцевальные, киноконцертные и спортивные залы, бассейн», – добавил он.

Курорт обладает уникальными возможностями для эффективного лечения целого ряда серьезных заболеваний. Однако материально-техническая база за последние десятилетия практически не обновлялась. Комплексная работа по приданию нового импульса развитию курорта началась при содействии губернатора региона три года назад. Уже приобретено новое современное лечебное оборудование, начат ремонт корпусов и номерного фонда. Ведется благоустройство поселка Серноводск, где и располагается учреждение. Губернатор подчеркнул: работа по комплексному благоустройству территории поселка будет продолжена.

«Важно, чтобы санаторий мог конкурировать с лучшими здравницами России. Год из года ФМБА увеличивает финансирование учреждения. В капитальные ремонты, обновление материально-технической базы вкладываются ежегодно от 50 до 100 миллионов рублей, – отметил начальник управления организации медицинской помощи, промышленной медицины и противодействия чрезвычайным ситуациям ФМБА России Михаил Ратманов. – В этом году в сентябре поступит уникальное оборудование для реабилитации пациентов с последствиями нарушений мозгового кровообращения, аналогов которому в регионе пока еще нет. Дополнительно для жителей Самарской области будут выделены средства в размере 50 миллионов рублей для прохождения реабилитации. Кроме того, до конца этого года мы отремонтируем еще порядка 20 номеров. Здесь нам важна помощь администрации района в поиске надежных строителей».

Сергиевский район – один из самых крупных в регионе. Здесь активными темпами развивается не только сельское хозяйство, но и промышленность. «Серьезным драйвером развития нашей территории может стать медицинский туризм. Поэтому развитию санатория мы уделяем первостепенное внимание и готовы оказать всю необходимую помощь», – отметил глава Сергиевского района Алексей Веселов.

Исполнительный директор медицинского реабилитационного центра «Сергиевские минеральные воды» Александр Абанин отметил, что за последние три года была проведена большая работа по повышению финансовой устойчивости санатория.

«Нам удалось вывести учреждение на получение прибыли – это порядка 50 миллионов рублей в год. На эти деньги идет восстановление санатория. Мы уже восстановили номерной фонд третьего корпуса, крыло грязе- и водолечебницы, бассейн, и эта работа будет продолжена», – добавил он.

«После проведенного ремонта все очень достойно выглядит. И я хочу за это поблагодарить руководство санатория и ФМБА, – обратился глава региона. – Понятно, что это только первый шаг. Уверен, что в дальнейшем в тесном сотрудничестве мы в полной мере не только восстановим, но и преумножим возможности Сергиевских минеральных вод».

При этом губернатор обратил внимание на возможность привлечения частных инвестиций. Напомним, Самарская область является лидером в стране по реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства.

«Понимаю, что бюджетные ресурсы ограничены. С точки зрения создания дополнительных мест размещения, на мой взгляд, я бы не исключал возможности привлечения инвесторов для строительства новых корпусов», – отметил Дмитрий Азаров.

«Лечебные возможности санатория – достаточно широкие, а номерной фонд ограничен. Поэтому параллельно с проектом реконструкции главного корпуса мы рассмотрим возможности строительства новых корпусов жилого фонда. Мы готовы в 1,5-2 раза увеличить количество сотрудников. Это позволит привлекать большее количество людей со всей страны», – отреагировал на предложение губернатора Михаил Ратманов.

Участники совещания обозначили и ряд вопросов, которые сдерживают развитие санатория. В частности, речь зашла о присвоении учреждению федерального значения – статус курорта на сегодняшний день не подтвержден правовыми актами Правительства России. Это могло бы открыть дополнительные возможности по привлечению финансирования в рамках различных государственных программ. В настоящее время идет подготовка необходимой документации. Дмитрий Азаров поручил ускорить эту работу и уже сейчас рассматривать дополнительные инструменты поддержки, в том числе Ростуризма.

Помимо прочего, речь зашла о сохранении минеральной базы – лечебной грязи. Для этого необходимо провести ремонт дамбы на озере Молочка, который находится в Исаклинском районе. Дмитрий Азаров обратил внимание, что этот вопрос является крайне важным и решить его нужно в короткие сроки. Руководству санатория поручено предоставить обоснование для проведения проектно-изыскательских работ, чтобы в дальнейшем отремонтировать гидротехническое сооружение.

Фото: пресс-служба облправительства