Дмитрий Азаров призвал сотрудников областной прокуратуры к более тесному сотрудничеству

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Более 106 тысяч нарушений было выявлено сотрудниками прокуратуры в прошлом году. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены свыше 20 тысяч человек. А по материалам проверок возбуждено 394 уголовных дела. Итоги работы прокуратуры Самарской области обсуждались в четверг, 18 февраля, на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства. Участие в нем приняли губернатор Дмитрий Азаров, председатель губернской думы Геннадий Котельников, а также начальник Управления Генпрокуратуры РФ по Приволжскому федеральному округу Александр Окатьев.

«Работа нашего ведомства в 2020 году прошла в сложных условиях, связанных с пандемией. Тем не менее, мы сумели защитить интересы государства и конституционные права жителей области, – отметил прокурор региона Сергей Берижицкий. – Мы смогли оперативно перестроить нашу работу с учетом новых вызовов и угроз. В ежедневном режиме продолжали выполнять нашу основную функцию – правозащитную. Ни один день мы не останавливали свою работу: на постоянной основе взаимодействовали с гражданами, органами власти, правоохранительными ведомствами, решая вопросы по профилактике и пресечению правонарушений и преступлений».

Глава региона поблагодарил сотрудников прокуратуры за совместную работу, в том числе, по поиску оптимальных решений в период активного распространения коронавирусной инфекции, во время проведения голосования по внесению поправок в главный закон страны.

По мнению губернатора, уровень взаимодействия прокуратуры, региональных органов власти и муниципалитетов в прошлом году «вышел на новый уровень».

«Сегодня ощущается настрой всех сотрудников прокуратуры, нацеленность на решение конкретных задач, которые стоят перед муниципальными образованиями, ведомствами, и вопросов, поступающих от наших граждан, – отметил Дмитрий Азаров. – Важно подчеркнуть: в этот непростой год, в условиях падения доходов граждан, повышения уровня безработицы, когда всем жителям Самарской области пришлось непросто, нам удалось удержать ситуацию с возможными рисками ухудшения криминогенной обстановки. За счет слаженной и совместной работы у нас не произошло всплеска преступности».

Отдельно Глава региона отметил работу надзорного ведомства по решению вопросов обманутых дольщиков. Совместная деятельность позволила в прошлом году ввести в эксплуатацию 16 проблемных объектов. «Мы каждый год достигали значительных результатов с вами вместе. Прокуратура Самарской области никогда от этого вопроса не отходила в сторону, делала свое дело и помогала людям».

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников отметил, что прокуратура области активно участвует в совершенствовании регионального законодательства. «За последние годы от вас поступило более 20 областных законопроектов. Около половины стали областными законами. В 2020 году в Самарскую Губернскую Думу было направлено 4 областных законопроекта, которые затем были приняты депутатами в качестве Законов Самарской области, – отметил спикер регионального парламента. – Сегодня высшее руководство страны и губернатор ставят перед нами новые серьезные задачи по укреплению законности и правопорядка. И я убежден, что совместными усилиями мы с вами выполним все задачи и обеспечим дальнейшее успешное, лидерское развитие Самарской области».

Отдельное внимание участники заседания уделили реализации национальных проектов в регионе. Сергей Берижицкий отметил, что в прошлом году принято около 800 мер прокурорского реагирования. Слаженная работа органов власти и надзорного ведомства позволила выполнить 185 целевых показателей.

«Именно совместная работа создает предпосылки для того, чтобы все цели, все показатели нацпроектов мы исполняли – это задачи, определенные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, жителями Самарской области. Все проекты, которые мы реализуем, были подготовлены на основании потребностей людей в конкретных территориях, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – У нас есть уникальный шанс масштабной трансформации социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, жилищного строительства. Его мы не можем упустить». В рамках нацпроектов строятся детские сады, школы, больницы, дороги, благоустраиваются дворы и общественные пространства. И на каждом этапе выполнения работ необходимо контролировать все процессы: от формирования заявки и составления проектно-сметной документации до приемки того или иного объекта. Глава региона предложил в ближайшее время провести семинар-совещание с главами муниципалитетов, чтобы они ознакомились с выявленными нарушениями при реализации нацпроектов и не допускали их в будущем.

Сергей Берижицкий доложил, что в прошлом году на постоянном контроле находилась ситуация со своевременностью выплаты заработной платы. По результатам прокурорского вмешательства работники получили более 485 млн рублей. Надзор будет продолжен и в этом году.

В зоне пристального внимания прокуратуры области находились вопросы исполнения жилищного законодательства, в том числе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Глава региона отметил, что тема ЖКХ – одна из самых важных и актуальных для каждого жителя губернии. Дмитрий Азаров подчеркнул: необходимо решать накопившиеся года проблемы. Это касается и деятельности управляющих компаний. «Приглашаю вас к совместной работе, – обратился Губернатор к сотрудникам прокуратуры. – Уверен, мы вычистим рынок от тех управляющих компаний, которые работают недобросовестно. Нам удалось уже ситуацию частично поправить, но здесь работы еще непочатый край».

Отдельное внимание – экологической ситуации и качеству атмосферного воздуха. Дмитрий Азаров призвал сотрудников прокуратуры к более жесткому реагированию в отношении предприятий, которые загрязняют окружающую среду. «Нам крайне важно разобраться и добиться результата по улучшению ситуации уже в текущем году», – подчеркнул губернатор.