Дмитрий Азаров призвал медиков провести честную ревизию итогов работы системы здравоохранения

110

Во вторник, 6 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по итогам работы системы здравоохранения Самарской области в 2020 году и планам действий в текущем году.

В режиме ВКС в мероприятии приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, главные врачи медицинских учреждений региона, главы муниципальных образований. Цель совещания – честно и открыто обсудить острые моменты, существующие в здравоохранении региона, и сообща выработать меры, которые позволят решить главную задачу – сохранить жизни и здоровье жителей Самарской области.

«Пандемия новой коронавирусной инфекции заставила нас мобилизовать ресурсы всех звеньев здравоохранения, пересмотреть взгляды на оказание разных видов медицинской помощи, – отметил губернатор, открывая встречу. – В очередной раз выражаю искреннюю благодарность всем, кто на протяжении периода пандемии спасал и спасает человеческие жизни, зачастую рискуя собственным здоровьем. Люди в белых халатах воспринимаются большинством наших граждан как представители не только самой благородной и гуманной, но и героической профессии».

Дмитрий Азаров отметил, что в регионе продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Его цель – увеличение продолжительности жизни, в том числе за счет снижения показателей смертности населения. Противодействие COVID-19 и массовая вакцинация населения не снимают с региона обязанности по выполнению всех показателей нацпроекта, подчеркнул губернатор.

«Важнейший фронт работы – это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями системы кровообращения, онкологией, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – Эту работу нужно проводить системно и комплексно. Нам необходимо проанализировать, что в прошлом году с учетом распространения пандемии нам не удалось сделать, и обязательно компенсировать это в текущем году. Для выполнения столь важной задачи необходимо брать на вооружение лучший опыт – отечественный и международный».

Губернатор призвал участников совещания уйти от «лакированных» отчетов и четко обозначить существующие проблемы. Только такой подход даст возможность в сложной ситуации пандемии выработать меры, которые позволят повысить качество оказания медицинской помощи и достичь поставленных перед отраслью целей. Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что недопустимо повторять ошибки предыдущего периода, когда в Самарской области «корректировали» отчетность, в том числе, по смертности населения.

«В 2018 году мне потребовалось пригласить сюда комиссию Минздрава РФ, чтобы разобраться с этой ситуацией. И те радужные отчеты по сердечно-сосудистым заболеваниям, которые рисовались в регионе, оказались фикцией. После работы комиссии в рейтинге из «зеленой зоны» область оказалась в «красной», в том числе по росту заболеваемости, – привел пример глава региона. – Если бы мы тогда этого не сделали, то не смогли бы заявить наши проекты в нацпроект «Здравоохранение». Мы не получили бы и половины средств из тех, что предусмотрены региону по данному направлению, не создали бы сеть первичного реагирования и региональных медицинских центров».

Об основных итогах работы за прошлый год доложил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Он сообщил, что в 2020 акцент был сделан на исполнении нацпроекта и борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Несмотря на пандемию, в регионе активно велось строительство объектов здравоохранения (детской поликлиники в Сызрани, поликлиники в микрорайоне Южный город, взрослой и детской поликлиник тольяттинской горбольницы №3, новых 32 фельдшерско-акушерских пунктов, 3 офисов врачей общей практики), значительно обновился автопарк скорой помощи. Кроме того, развитие получила система первичного звена, санитарная авиация, укрепилась материально-техническая база медучреждений. Особое внимание было уделено обеспеченности лекарственными препаратами.

Между тем, основные силы были брошены на борьбу с пандемией: треть коечного фонда лечебных учреждений региона была перепрофилирована для лечения пациентов с COVID-19. В самые пиковые момент в регионе было развернуто 6788 коек, всего стационарную помощь получили почти 60 000 пациентов с коронавирусом. Несмотря на полную мобилизацию усилий на борьбу с инфекцией, коронавирус и вирусные пневмонии усугубили ситуацию для возрастных пациентов с хроническими заболеваниями. Это сказалось, например, на росте показателя смертности больных с поражением сердечно-сосудистой системы. Одним из факторов негативного течения заболевания эксперты неоднократно отмечали высокий риск образования тромбозов у «сердечников», зараженных коронавирусом.

«Пациенты с поражением системы кровообращения уязвимы к тромбозу, получается, у них это дополнительный фактор риска, – отметила главный внештатный специалист по кардиологии – завотделением кардиологического отделения больницы им. Пирогова Мария Скуратова – Специалистам потребовалось время, чтобы установить эту связь, пересмотреть протоколы лечения».

Также на совещании выступили ведущие специалисты в области пульмонологии и неврологии, которые обозначили ряд волнующих их вопросов и пути их решения. В частности, главный внештатный специалист по пульмонологии Самарской области Юлия Богданова отметила, что для снижения уровня заболеваемости болезнями органов дыхания необходимо пересмотреть плановые показатели по вакцинации населения от пневмококковой инфекции с 10 000 до 40 000 на этот год. Она отметила, что данная инфекция вызывает не только пневмонии, но и ряд других тяжелых заболеваний, таких, как менингит. Дмитрий Азаров поддержал предложение по вакцинации и поручил Правительству предметно проработать этот вопрос, предусмотрев бюджетные средства на закупку вакцины.

Экспертную оценку ситуации в регион дал генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова» Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто. Он отметил, что 2020 год был непростым для всех регионов страны, и Самарская область в полной мере испытала на себе все негативные факторы, связанные с пандемией. Чтобы преодолеть их, Евгений Шляхто предложил ряд решений, в том числе, организационного характера. Также академик обратил внимание на необходимость более масштабной реабилитации людей, перенесших ковид. Порядка 20% пациентов, которые переболели коронавирусом в средней или тяжелой форме, испытывают так называемый «постковидный синдром». Им важно обеспечить и медицинскую помощь, и психологическую поддержку.

«Дмитрий Игоревич, поддерживаю вашу нацеленность на то, что нам нужен результат и нужны конкретные мероприятия по преодолению непростой ситуации», – отметил Евгений Шляхто. Также он предложил активнее использовать потенциал СамГМУ при разработке программ по борьбе с распространенными заболеваниями, отметив, что это один из сильнейших медицинских университетов в стране с уникальным профессорско-преподавательским составом и научно-исследовательскими разработками.

Глава региона отметил, что необходимо учесть все предложения специалистов и на их основе перестроить планы по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями.

Кроме того, губернатор призвал не допускать самоуспокоенности в связи с остановкой роста выявленных пациентов с COVID-19, и ситуацию с развитием коронавирусной инфекции по-прежнему считать чрезвычайной. В условиях возвращения медицинских учреждений к плановому оказанию медуслуг требуется детально с указанием контрольных показателей прорабатывать комплексный план мероприятий в этом году, учесть все возможные сценария развития пандемии.

«Считаю, что ситуация остается чрезвычайной. И меня настораживает некоторая самоуспокоенность, которую я вижу, в том числе, в докладах. Сейчас рассчитывать на то, что мы все ковидные койки переведем в систему оказания плановой помощи, не приходится. А значит, в этих условиях продолжающейся пандемии мы должны находить пути решения главных задач: увеличения продолжительности жизни и снижения смертности, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – Колоссальные ресурсы сегодня направлены на здравоохранение. Но если ими распоряжаться неэффективно, то никакие ресурсы не помогут. Необходима мобилизация всех научных сил, четкая организация управленческих процессов, понимание на всех уровнях – от первичного звена до высокотехнологичной медицины – единства задач, целей и алгоритмов».

Дмитрий Азаров поблагодарил врачей за самоотверженный труд в условиях возросшей нагрузки, отметив при этом, что министерство здравоохранения, главные врачи как организаторы и руководители процессов должны понимать всю степень ответственности за решения стоящих перед отраслью задач:

«Вы – руководители, организаторы здравоохранения, и с вас спрос другой: как с чиновников, ответственных по данным направлениям. Чем четче мы отстоим алгоритмы, чет жестче будем спрашивать за их исполнение на каждой территории, тем лучше справимся с вызовами».

Отдельно в ходе совещания обсуждался вопрос обеспечения льготными лекарственными препаратами пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сердце. Глава региона отметил, что ему регулярно поступают жалобы от граждан на то, что они не получают положенные лекарственные средства. Губернатор поручил зампреду Правительства Александру Фетисову провести проверку качества обеспечения граждан необходимыми лекарствами. «Создайте комиссию, в которую войдут представители контрольного департамента Администрации губернатора, и разберитесь в этой проблеме», – поручил глава региона.