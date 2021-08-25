Дмитрий Азаров принял участие в заседании президиума Госсовета по образованию при Президенте РФ 

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В среду, 25 августа, Президент РФ Владимир Путин провел заседание президиума Государственного совета по вопросу о задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования.

Темами для обсуждения заседания, прошедшего в преддверии начала нового учебного года, стали меры и предложения по повышению качества общего образования в субъектах Федерации, в том числе, по подготовке и повышению квалификации учителей, развитию единой цифровой образовательной среды и обеспечению безопасности детей в образовательных организациях, а также по реализации программ ремонта школ и закупки оборудования. Участие в заседании принял Губернатор Самарской области, член президиума Государственного совета Дмитрий Азаров.

«Без современного, качественного, доступного образования, причём во всех регионах страны, невозможно добиться ничего в сфере развития, и нам нужно прежде всего обеспечить справедливость, равные стартовые возможности для каждого ребёнка, для раскрытия его талантов, для его будущих успехов в профессии, да и в целом потом в жизни, - подчеркнул Президент России, открывая совещание. - Должен безусловно соблюдаться базовый принцип системы российского образования – это справедливость, то есть доступность качественного образования для каждого ребёнка в соответствии с его интересами и способностями. Причём независимо от того, где он живёт: в городе или в деревне, в Москве или в любом другом регионе страны. Независимо от того, где учится: в государственной школе или в частной. И конечно, независимо от социального статуса и доходов родителей».

О позитивных изменениях в системе образования доложил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы опережаем установленные показатели 2020 года по вхождению в число ведущих стран по уровню общего образования», - отметил министр просвещения РФ, рассказав в своем докладе о ходе выполнения поручений Президента страны.

Так, среди важных достижений он назвал решение вопроса о местах в детских дошкольных учреждениях.

«В 2013 году, когда стартовала программа модернизации системы дошкольного образования, почти 50% дошкольников в детский сад попасть не смогли. Сегодня 96% детей страны в возрасте до 3 лет и 99% детей от 3 до 7 лет посещают детские сады и ясли. К 2024 планируется обеспечить 100% охват дошкольным образованием».

В Самарской области при поддержке федеральных властей активно строятся новые детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, ведется активная работа по укреплению материально-технической базы существующих учебных заведений.

Всего за 3 года были введены в эксплуатацию 9 школ на 7950 мест и 50 детских садов на 13 943 мест. В период с 2022 по 2024 годы в Самарской области планируется строительство еще 12 новых школ.

Активно создаются и условия для выявления и поддержки одаренных детей. Благодаря нацпроекту «Образование» в 2019 - 2021 годах в регионе были созданы 151 центр «Точка роста», 2 цифровых центра «It-куб», мобильный «Кванториум». За счет средств регионального бюджета в школах, расположенных в малых городах и сельских районах, открыты 49 мини – технопарков. Все это помогает школьникам овладеть самыми современными навыками и умениями, а также способствует ранней профориентации.

В продолжение развития системы работы с одаренными детьми в Самарской области была реализована задача по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех». В 2020 году в рамках НП «Образование» в Региональном центре «Вега» проведен капитальный ремонт и закуплено оборудование для организации исследовательской деятельности, которое не уступает мировым стандартам. В Центре проводятся профильные смены по направлениям «Наука», «Спорт» и «Искусство» для обучающихся 8-11 классов. На 2021 год запланировано проведение 80 профильных смен с охватом более 1700 участников.

Особое внимание в ходе совещания Президент уделил вопросу реализации программы капитального ремонта школ. Напомним, поручение Правительству совместно с регионами подготовить такую программу с акцентом на сельские школы Глава государства давал в июне текущего года.

Заявку на участие в программе подала и Самарская область. Вопрос о включении школ региона в федеральную программу обсуждался с сопредседателем Общероссийского народного фронта, руководителем образовательного центра «Сириус», членом президиума при Президенте РФ по науке и образованию Еленой Шмелевой в ходе ее двухдневного визита в регион.

Благодаря программе до конца 2026 года планируется отремонтировать более 7300 школ в регионах России, из них 3000 школ в ближайшие два года.

«Важно, чтобы дело не свелось к ремонту помещений. Мы планируем, что каждый регион разработает свой комплексный план совершенствования системы образования, который бы включал и укрепление материально-технической базы, и меры по повышению квалификации учителей. Уделяем этому повышенное внимание, стараемся так выстроить работу, чтобы в школу приходили современно мыслящие, квалифицированные учителя, наследники лучших, уникальных, в том числе советских традиций», - отметил Сергей Кравцов.

Вопрос необходимости повышения кадрового потенциала системы общего образования подняла Елена Шмелева.

«Нам необходимо продолжить укреплять систему кадрового потенциала общего образования. Готовить те кадры, которые могут развиваться на базе фундаментальной подготовки, знать современные педагогические методики и технологии, а также иметь возможность получить глубокую практическую подготовку», - отметила руководитель образовательного центра «Сириус».

Важную роль учителя сегодня отметил и Президент, который поблагодарил педагогов за их труд во время пандемии, когда они смогли не только быстро овладеть дистанционными технологиями, но и поддержать своих учеников и их родителей.

«Тогда мы ещё раз убедились в ключевой роли учителя в процессе обучения и воспитания и в важности его непосредственного общения с учениками. Очевидно, что прямой контакт, личный пример помогают передавать интерес к знанию, жизненный и культурный опыт, накопленный многими поколениями наших предков, наши традиционные ценности», - отметил Глава государства.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что уже в этом году все школы страны должны получить доступ к скоростному интернету. Цифровая среда станет дополнением образовательного процесса.

В Самарской области эта работа ведется результативно. Продолжается масштабный процесс подключения образовательных организаций к сети Интернет. Если еще в начале 2019 года высокоскоростной доступ имели только 23% образовательных организаций, то к началу этого учебного года их стало уже 91%. В соответствии с задачей, поставленной Президентом страны, к началу 2022 года к интернету будут подключены все образовательные организации губернии.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», инициированного Президентом, в 2020-2021 годах в 148 школ Самарской области осуществлена поставка компьютерного и интерактивного оборудования. Также за счет средств регионального бюджета за 2 года закуплено 130 мобильных компьютерных классов. Также проведена большая работа по обеспечению семей техническими устройствами в период дистанционного обучения. Сегодня и учителя, и школьники готовы к любым изменениям и могут обеспечить эффективный образовательный процесс без очного посещения учениками образовательных учреждений.

Новый учебный год начинается уже через неделю. Особое внимание должно быть уделено вопросам безопасности детей.

«Мы активно готовимся к празднованию дня знаний, который пройдет очно. Приоритет здесь – вопросы безопасности – противопожарной, санитарно-эпидемиологической. На сегодняшний день школы страны готовы к приему всех 17 млн школьников», - сообщил Сергей Кравцов.

На сегодня все 1086 школ нашего региона, которые располагаются в 2254 зданиях, оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб. Вопросу обеспечения безопасности школьников во время проведения торжественных линеек в День знаний и в течение всего учебного года было посвящено совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области при Губернаторе Дмитрии Азарове.

Безопасность школьников в 698 учреждениях Самарской области, где 1 сентября пройдут торжества, обеспечат более 1,5 тысяч стражей порядка. При этом будет организовано дополнительное патрулирование улиц для предотвращения транспортных происшествий с участием детей. Глава региона поручил принять все необходимые меры для того, чтобы предотвратить любые угрозы безопасности детей.

В преддверии нового учебного года Президент пожелал успехов всем учителям и их воспитанникам, будущим первоклассникам, которым совсем скоро предстоит переступить порог школы.